Dømt til syv års fengsel for drapsforsøk mot egen datter

Familiefaren som forsøkte å drepe sin datter i 2017 er i Follo tingrett dømt til fengsel i syv år og tre måneder. Moren og tre søsken fikk kortere fengselsstraffer.

Faren er kjent med resultatet og er uenig med resultatet, ifølge forsvarer Daniel Storrvik, men har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke.

– Dette må veies opp mot belastningen en ny rettssak vil innebære, sier Storrvik.

Det var i september 2017 at en 18 år gammel kvinne alvorlig skadd på Greverud i Oppegård.

SKAL GÅ GJENNOM DOMMEN: Den tiltalte farens forsvarere: Daniel Storrvik og Finn Krokeide. Foto: Anders Fehn / NRK

Den da 18 år gamle kvinnen ble påført alvorlige stikkskader i voldshendelsen utenfor familiens hjem 12. september 2017 på Greverud i Oppegård i Akershus.

Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen.

Kvinnen fikk indre blødninger og skader på tarmen etter knivstikkingen. Hun overlevde fordi hun ble fraktet til sykehus kort tid etterpå.

Mente datteren skadet familiens ære

Retten mener drapsforsøket utvilsomt har bakgrunn i mannens kulturelle og religiøse bakgrunn, og at datteren ikke oppfylte kravene hans.

Faren reagerte sterkt på at datteren hadde flyttet til et vennepar. Problemet skal ha blitt forsterket da flere i familien trodde datteren hadde intim kontakt med en mann.

Retten mener at faren så på dette som et alvorlig brudd på hans ære.

Faren har innrømmet at han knivstakk datteren, men at han ikke husket det i detalj, det var som om «lyset gikk av». Han ble ikke trodd av retten, som mener at foreldrene og søsknene har prøvd å beskytte hverandre for å slippe straff.

Både faren og moren er i 40-årene, søsknene mellom 18 og 23 år.

Alle fem var også tiltalt for uriktig forklaring til politiet ved at de skal ha lagt skylden på en mindreårig bror som var 14 år da drapsforsøket skjedde. Broren ble iført en T-skjorte som «var benyttet av en av gjerningspersonene, og/eller T-skjorten var påført blod i ettertid».