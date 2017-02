Dømt til fengsel

To fotballspillere fra Asker og Follo er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ett år og to måneder for grov korrupsjon og bedrageri i den såkalte kampfiksing-saken. Lagmannsretten mener at en avtale om å tape kampene skulle gi gamblermiljøet mulighet til å spille på manipulerte kamper.