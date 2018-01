Dømt til 19 års fengsel for ti år gammelt drap

En medtiltalt 33 år gammel mann ble frifunnet for medvirkning til drapet, opplyser hans forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

De to mennene, begge av somalisk opprinnelse, var tiltalt for å ha drept eller medvirket til drapet på en mann i 20-årene på Johan Sverdrups plass i Oslo natt til 24. mars 2008.

Ifølge Dagbladet skriver Oslo tingrett i dommen at «drapet bar preg av en ren henrettelse».

En annen mann ble forsøkt drept i hendelsen, men slapp unna med minimale skader. Dommen mot den hovedtiltalte 35-åringen gjelder også drapsforsøket, samt oppbevaring av en pistol.

35-åringen skal ha avfyrt tre skudd som traff sin jevnaldrende kamerat i brystet og armene. Foto: Politiet / Politiet

Rømte fra landet

Den medtiltalte 33-åringen var den som inviterte offeret til åstedet, men han har hele tiden nektet straffskyld for drapet.

Retten er ikke overbevist om at han var klar over at 35-åringen ville drepe 24-åringen, blant annet fordi han hadde et vennskapsforhold til offeret. Det er også uklart om han visste om pistolen gjerningsmannen hadde med seg, og 33-åringen ble dermed frikjent.

Advokat Bernt Heiberg har forsvart 33-åringen som er frikjent for medvirkning til drap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

35-åringen rømte fra Norge etter drapet. Han ble etterlyst, men først i slutten av februar 2016 ble han pågrepet av tysk politi da han var involvert i en voldssak. I april samme år ble han utlevert til Norge.

33-åringen meldte seg for politiet dagen etter drapet, men ble senere utvist fra Norge. Sommeren 2017 ble han utlevert fra Kenya, etter å ha meldt seg for den norske ambassaden i landet.

Hans forsvarer Bernt Heiberg har tidligere avvist overfor NRK at mannen på noe tidspunkt har forlatt Norge for å unndra seg straff.

– Han meldte seg for den norske ambassaden i Kenya med en gang han ble klar over at norsk politi igjen ville ha tak i ham, sa Heiberg til NRK i desember, da saken omsider kom opp for retten.

Rusbelastet miljø

I tillegg til fengselsstraffen på 19 år, må 35-åringen til sammen betale 820.000 kroner i erstatning og oppreisning til blant andre offerets foreldre, hans to barn og mannen som ble forsøkt drept.

Tor Even Gjendem forsvarer 35-åringen som er dømt til 19 år fengsel. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Ifølge 35-åringens forsvarer Tor Even Gjendem var mannen del av et rusbelastet miljø da drapet skjedde.

– I dette miljøet var det krangling. Han mener de andre var ute etter ham, og at han var satt opp i en felle. Dette var bekjente av ham, de hadde vært ute hele natten, sa Gjendem til NRK da saken skulle opp for retten.

NRK har tidligere fortalt at den hovedtiltalte 35-åringen, som er straffedømt flere ganger tidligere, kom til Norge fra en utrygg tilværelse i et krigspreget Somalia som 17-åring.