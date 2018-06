Dømt til 16 og 17 års fengsel for parteringsdrap

En 34-åring ble drept og partert på Ammerud i 2016.

En 26-åring har tilstått drap og partering,

En 28-åring har forklart at han var med på vold mot 34-åringen i starten, men så trakk seg ut. Han har også forklart at han hjalp til med å bære ut kofferten fra leiligheten.

En 29 år gammel kvinne har forklart at hun var vitne til volden, men at hun selv var truet og handlet i nødverge. Hun er tiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp og for partering av liket, men hun er ikke tiltalt for drapet.

Alle tre tiltalte tilhører et rusmiljø i Oslo, og ifølge deres forklaringer startet det med en krangel om hasj.