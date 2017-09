Dømt til 15 år fengsel for overgrep

En mann i 20- årene er dømt til 15 års fengsel i Oslo tingrett for blant annet 10 voldtekter og syv voldtektsforsøk over Internett mot totalt 17 fornærmede, skriver VG. Seks av ofrene var mindreårige. Mannen må betale over tre millioner kroner i erstatning, ifølge dommen.