Dømt til 11 års fengsel: Ville drepe mannen med musegift

Under straffutmålingen kom lagmannsrettens flertall til at tiltalte hadde lurt mannen til å spise musegift sju ganger og at det forelå drapshensikt alle gangene. Et mindretall på en meddommer mente det dreide seg om seks ganger.

Ga doser hun trodde var store nok

Mannen spiste ifølge dommen musegiften til tross for den beske og vonde smaken i den tro at det var helsekost og fordi tiltalte sa at hun ikke skulle forlate ham hvis han gjorde som hun sa.

Den lange tiden kvinnen brukte på planleggingen og iscenesettelsen for å kamuflere drap som selvmord ble ansett som skjerpende. Det var også skjerpende at barna var vitne til at kvinnen flere ganger førsøkte å drepe faren og at hun overlot barna alene i farens varetekt etter at hun hadde gitt ham gift.

Statsadvokat Guro Hansson Bull. Foto: Fouad Acharki / NRK

Aktor Guro Hanssen Bull sier til NRK at påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten er enig med dem i at kvinnen er skyldig i flere drapsforsøk på mannen sin.

Ifølge dommen ga kvinnen mannen doser som ikke var store nok til at mannen kunne dø av dem, men kvinnen trodde dosene var tilstrekkelige til å ta livet av ham og retten mente hun hadde til hensikt å drepe ham.

– Hennes ønske var å drepe sin mann. Selv om det da var for lite gift rammes det likevel av norsk lov når det ønsket er der og hun forsøker å gjøre det, sier statsadvokat Guro Hansson Bull.

Kvinnens forsvarer, Hilde Marie Ims, sier hun ikke ikke har fått diskutert dommen med klienten sin, men at klienten nok vil være skuffet fordi hun ikke er trodd på det som var vesentlig for henne, at hun ikke hadde såkalt fullbyrdelsesforsett for drapet.

– Hun har aldri hatt til hensikt å drepe sin mann. Det har vært klart anført fra hennes side.

– Hva var hensikten hennes med selve handlingene hvis det ikke var drap?

Forsvarer Hilde Marie Ims. Foto: Advokatfirmaet Furuholmen

– Tiltalte ønsket seg sterkt separasjon og skilsmisse fundert på enighet og samarbeid, ikke minst av hensyn til barna og barnefordeling. Dette kunne ikke partene enes om sommer og høst 2016. Tiltalte har forklart at disse staffbare og utilbørlige handlingene ble begått for å få fornærmede til å innse at ekteskapet ikke kunne fortsette. Hun angrer dypt og inderlig på sine handlinger, sier kvinnens forsvarer Hilde Marie Ims.

Barnebortføringssak

Det var våren 2016 at kvinnen, ifølge dommen, begynte å planlegge drapet. I 2009 reiste kvinnen til utlandet ble begge barna. Hun hadde returbilletter, men dro likevel ikke tilbake til Norge. Ektemannen reiste etter henne og forsøkte å overtale henne til å bli med hjem.

Han kontaktet etter hvert både Justis- og Utenriksdepartementet for å få hjelp, og saken ble registrert som en barnebortføringssak, som kom opp i retten i landet kvinnen nå bodde i 24. februar 2010.

Kvinnen og mannen ble enige om å stille saken i bero mot at tiltalte, hennes mor og barna skulle komme til Norge og bli i to måneder. Fornærmede kjøpte billetter tur/retur for alle, men bare moren returnerte til Brasil. Tiltalte og barna ble boende.

Kamulerte det som selvmord

Da kvinnen begynte å planlegge drapet forklarte hun mannen sin at søsteren skulle skrive en engelskoppgave på skolen om en suicidal person. Kvinnen lot som hun trengte hjelp av mannen til å formulere setninger som kunne vært skrevet av en som ville ta livet sitt.

Kvinnen dikterte over en periode på et halvt år 20 setninger som mannen oversatte til engelsk og skrev ned i sin egen notatbok. Det var setninger som «I don’t want to live anymore», «I want to die» og «I hear voices telling me to kill myself».