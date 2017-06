Dømt for vold som endte i dødsfall

To litauiske menn er dømt til seks måneders fengsel etter et slagsmål som endte med at en mann fra Estland døde på det tidligere hotellet Hanskollen i Hurdal i november 2015. De to er dømt for å ha påført offeret grov kroppsskade, skriver Romerikes Blad.