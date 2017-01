Dømt for mishandling av barna

To foreldre bosatt i Nittedal er dømt for å ha mishandlet sine to mindreårige barn. Ifølge dommen har de kløpet, slått og truet med å slå barna, skriver Varingen. Foreldrene ble dømt til samfunnsstraff i 240 timer og må betale oppreisning til barna.