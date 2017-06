Dømt for babyvold

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i åtte år for vold mot sin en måned gamle datter i Oslo i januar 2016. Borgarting lagmannsrett opprettholder dermed dommen fra Oslo tingrett. Mannen er dømt for å ha filleristet og eller slått datteren, slik at hun fikk alvorlige hjerneskader og blir pleietrengende resten av livet.