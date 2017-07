Dømt for å ha nakenbilde

En 17 år gammel gutt er dømt for å ha oppbevart et nakenbilde på telefonen sin. I 2016 fikk han et bilde av brystene til en ung jente, og beholdt det. Øvre Romerike tingrett ga ham en bot på 4000 kroner, skriver Romerikes blad. Gutten anket, men lagmannsretten avviste saken.