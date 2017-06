Dømt for å ha mishandlet kona til døde

Etter at mannen sparket og slo samboeren i parets hjem 12. november 2015, døde hun på sykehus dagen etter. Mannen har hele tiden nektet straffskyld og forklart at han handlet i nødverge fordi samboeren angrep ham med kniv.

I november i fjor ble mannen dømt til 17 års fengsel for drapet i Follo tingrett. Han anket dommen. Nå har lagmannsretten opprettholdt dommen.

Spesielt skjerpende i både dommen fra tingretten og lagmannsretten er at avdødes da ni år gamle sønn var til stede. Han forsøkte å stoppe drapet på sin mor.

Grov mishandling over tid

36-åringen skal også tidligere ha mishandlet samboeren alvorlig gjennom en lengre periode.

Han skal blant annet ved flere anledninger mellom 2014 og 2015 ha dyttet kvinnen inn i veggen, tatt kvelertak på henne og ved en anledning dyttet henne bakover slik at hun falt over en seng og brakk fingeren.

Ved flere av episodene skal kvinnens to barn ha vært vitne til mishandlingen. Mannen er derfor tiltalt for å ha krenket de to barna.

Svært alvorlig sak

Statsadvokat Aina Mee Ertzeid sier hun er glad for at også lagmannsretten har avsagt en streng dom.

– Det var helt riktig i denne saken. Den er alvorlig både på grunn av at det har vært grov mishandling over lang tid, og ikke minst på grunn av at avdødes sønn var til stede under den aktuelle hendelsen, sier Mee Ertzeid.

I tillegg til fengselsstraff må mannen betale 400.000 og 300.000 kroner til avdødes sønn og datter. Det ble også avsagt fastsettelsesdom for at domfelte er erstatningsansvarlig for tap av forsørger.

Mannen anker dommen. Utover det har ikke mannens forsvarer, advokat Henrik Bliksrud, hatt mulighet til å kommentere dommen til NRK.