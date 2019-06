Dom i norgeshistoriens største overgrepssak: 16 år i fengsel

Sommeren 2016 ble en nå 27 år gammel fotballdommeren pågrepet og tiltalt for overgrep.

Mannen var tiltalt for å ha forgrepet seg på 270 unge gutter på internett. Saken omtales som Norgeshistoriens største overgrepssak.

Mannen erkjente helt eller delvis straffskyld på flere av punktene i tiltalen.

Påtalemyndigheten la i begynnelsen av mai ned påstand om 16 års fengsel for den tidligere fotballdommeren.

Les også: Forsvarer ber om mildest mulig straff i norgeshistoriens største overgrepssak

Kalte seg «Sandra»

På ulike nettplattformer og chatter skal 27-åringen ha hatt seksuelle samtaler med guttene og fått dem til å onanere på film.

Fotballdommeren, som brukte falske jentenavn, skal ha lovet guttene lettkledde bilder og penger i retur for filmene. Etterpå truet han med å publisere dem, hvis de ikke sendte fler.

Han skal ha utgitt seg for å være ei jente på guttenes alder og i hovedsak brukt navnet «Sandra»

– «Sandra» har vært raus med å love ting. Det være seg sex, nakenbilder, møter og at man er kjærester. Mange av guttene har ansett seg selv som kjærester med «Sandra», sa statsadvokat Per Erik Volledal til NRK på rettens første dag.

Ifølge tingretten, er alle de fornærmede er gutter og unge menn fra Norge, Sverige og Danmark. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Overgrep mot assistent

I perioden 2015 til 2016 skal den tidligere fotballdommeren ha chattet med en som hadde jobbet for ham som assistent.

Han utga seg for å være en jente og fikk tilsendt intime bilder av fornærmede. De to skal ha møttes og det skal ha skjedd et overgrep.

Tiltalen legger særlig vekt på at 26-åringen skal ha misbrukt sitt tillitsforhold til offeret.

Flere av de andre ofrene skal også ha møtt 27-åringen personlig.

Gutter mellom ni og 21 år

Ofrene var i alderen ni til 21 år da overgrepene skjedde.

Mannen ble løslatt kort tid etter pågripelsen i 2016, men etter løslatelsen skal han ha begått nye overgrep.

Dermed ble han varetektsfengslet på nytt og har vært på Ila fengsel siden.

– Fordømmer det han selv har gjort

Da rettssaken mot mannen ble avsluttet i mai sa mannens forsvarer, Gunhild Lærum, at 26-åringen fordømmer seg selv og det han har gjort.

– Han har grått seg gjennom en lang rettssak. Han legger ikke skylden på ofrene, sa hun.

Lærum sa at tiltalte levde et dobbeltliv: ett på nett og ett i virkeligheten.

– Han angrer voldsomt på det han har gjort.