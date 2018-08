Død person funnet i Gjerdrum

Saken oppdateres

Det er Romerikes Blad som omtaler funnet av den døde personen på Gjerdrum søndag ettermiddag.

Politiet behandlet saken først som et mistenkelig dødsfall, men operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt sier til NTB at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.

På adressen er det en enebolig med en utleiedel, og det var der den døde ble funnet av bekjente. De kontaktet politiet like før 13.30. Når personen døde er ikke klart.

– Personen har ligget der over tid, kanskje over en uke. Det har skjedd forandringer i kroppen som gjør at vi ikke kan fastslå hva som har skjedd, forklarer Lorentzen.