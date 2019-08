Død kvinne funnet i bolig – har relasjon til mannen som pågrepet for moské-hendelsen

Området der den døde ble funnet ble sperret av like før klokken 20.30 lørdag kveld, og store politibiler blokkerte husets fasade.

Klokken 23.00 bekrefter politiet at de har funnet en død kvinne inne i boligen.

– Vi ser på dødsfallet som mistenkelig og etterforsker dødsfallet som et mulig drap, sier Rune Skjold i Oslo-politiet.

Den avdøde kvinnen er en ung, ifølge politiet. Politiet sier at det er en familie relas

– Den døde skal være i relasjon til mannen som ble pågrepet ved moskeen tidligere i dag. De sjekker nå relasjonen og om den pågrepne mannen har noe å gjøre med dødsfallet, sier Skjold.

Politiet etterforsker nå for å finne ut hva som er årsaken til dødsfallet.

Like før klokken 22.00 ble to personer fraktet bort av helsepersonell, ifølge NRKs reporter på stedet.

Det blir gjort krimtekniske undersøkelser på adressen i Bærum.

Politiet i Oslo har siktet en mann i 20-årene for drapsforsøk etter at det skal være skutt i eller ved en moske i Bærum. Politiet sier til NRK at de har funnet flere våpen inne i moskeen.

– Vi har en omfattende etterforskning pågående. Vi er kjent med de meldingene som er på nettet, sosiale medier og på de diskusjonsforumer som går, sier Skjold.

Nå tror politiet at hendelsen i moskeen tidligere i dag har sammenheng med et dødsfall i en bolig i nærområdet til moskeen.

Mannen i 20-årene har ikke blitt avhørt av politiet. Men politiet jobber med å finne ut om mannen tilhører et spesielt miljø.

– Det skyldes helsemessige grunner. Vedkommende har heller ikke fått oppnevnt forsvarer. Politiet kan fremdeles ikke bekrefte om det ble avfyrt skudd under episoden i moskéen tidligere i dag, sier Skjold.

AMBULANSE: Både politi og ambulanse er ved en adresse i Bærum. Foto: Nadir Alam / NRK

Hektisk dag

Politiet fikk melding klokken 16.07 lørdag ettermiddag om at det var avfyrt skudd inne i Al-Noor Islamic senter i Bærum.

Politiet pågrep etter kort tid en mann i 20-årene.

– Da vi kom dit var det en person som var overmannet av dem som var på stedet, opplyste seksjonsleder i Oslo-politiet, Rune Skjold.

Et par timer etter hendelsen i moskeen i Bærum var politiet på plass ved en adresse i området