Dobbeltdrapsmann blir ikke prøveløslatt

– Lagmannsretten mener det samme som påtalemyndigheten, og det er at det er fare for gjentakelse av nye straffbare handlinger, sier statsadvokat Trude Elisabeth Skarre.

Pham er dømt for et drap på Bryne i 1999 og drapet av Mohamed Ahssain på utestedet Club Kamikaze i Oslo i 2007. I år utløp minstetiden for forvaringsdommen han fikk etter Kamikaze-drapet, og han kunne dermed søke om prøveløslatelse. Oslo tingrett avslo Phams begjæring i juni. Da ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet sa Pham til NRK at han ønsker å starte et nytt liv.

Mohamed Ahssain var tidligere ungdomssekretær i LO, med et særlig stort engasjement for vanskeligstilt ungdom. For dette ble han tildelt «Ildsjelprisen» i 2001. Senere ble han nattklubbeier. Foto: NRK/arkiv

– Jeg har sonet en lang dom, og har gjennomgått store endringer. Jeg har gått til behandling i ti år. Jeg er klar for et liv uten kriminalitet.

Nå har likevel både tingretten og lagmannsretten konkludert med at samfunnet fortsatt må vernes mot Chris Pham.

I dommen står det at lagmannsretten ikke var i tvil om at det fortsatt var nærliggende fare for at domfelte på nytt ville begå nytt alvorlig lovbrudd hvis han ble prøveløslatt. Det hadde ikke skjedd slike endringer i hans adferd eller sosiale eller personlige fungeringsevne som tilsa noe annet.

– Jeg er uenig i det. Jeg mener jeg er klar for å bli løslatt, sier Pham.

Pham har muligheten til å søke om prøveløslatelse igjen om ett år. NRK har i dag ikke lykkes med å komme i kontakt med forsvarer, Morten Furuholmen.

«Ekstremt grotesk» drap

Pham drepte Mohamed Ahssain i kjelleren på Club Kamikaze sammen med en 39-åring og en 25-åring den 28. februar 2007. Pham ble dømt til 20 års forvaring, med en minstetid på ti år, for overlagt drap.

39-åringen ble dømt til tolv års forvaring med minstetid på ni år for det samme, mens 25-åringen fikk 10 års fengsel for forsettlig drap.

I retten forklarte Pham at motivet var uenigheter om overtagelsen av nattklubben, som Ahssain eide.

Drapet ble av aktor karakterisert som «ekstremt grotesk». Ahssain ble slått bevisstløs, før gjerningsmennene injiserte heroin i armen hans, teipet over Ahssains munn, surret plastfolie rundt hodet hans, og holdt over munn og nese.

Ahssain døde av heroindosen og av kvelning. Liket hans ble funnet fire døgn senere i Larvik, i en bag i bagasjerommet i bilen til Chris Pham.

Dette drapet begikk Pham mens han var ute på permisjon fra en tidligere drapsdom på 21 års fengsel.

I 1999 ble han dømt for grov organisert kriminalitet og for å stått bak et drap på nattklubben Rockefeller på Bryne. En mann ble lokket dit for å delta i en narkohandel, for så i bli overfalt, dopet ned, bundet fast og skutt to ganger i hodet.