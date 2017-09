Disse kjemper om stortingsplass

NRK har sett på hvilke kandidater kampen står mellom i Oslo og Akershus og fått hjelp av statsviter og valganalytiker fra Jessheim, Svein Tore Marthinsen.

MANDATANALYSE: Svein Tore Marthinsen analyserer jevnlig mandatstillingen basert på nasjonale målinger, fylkesmålinger og valghistorikk.

Han sier at alle de store partiene i hjemfylket Akershus risikerer å miste mandater.

– Høyre plukket sju mandater og hadde stang inn i Akershus sist. Både sjette- og sjuende-mandatet er veldig i faresonen.

– Arbeiderpartiet håpet på å kunne klare seks mandater og plusse på med ett, men nå har de sin fulle hyre med å holde de fem.

Ap mot Frp

Det utsatte Ap-mandatet tilhører nåværende Ski-ordfører Tuva Moflag.

– Jeg håper jo på at folk stemmer på Arbeiderpartiet, for det står jo mellom mitt mandat på femteplass og Frp. Mange vil ha ny regjering, og da må de faktisk stemme på Arbeiderpartiet for å få det til.

– Nå handler det om å stå på 24/7 og vise fram vår politikk. Vi gir oss ikke før valglokalene stenger 11. september. Og dette handler jo ikke om meg; det handler om politikk for hele Norge.

Høyre kan miste to

Svein Tore Marthinsens analyse av situasjonen i Akershus få dager før det skal avgjøres:

PÅ KAMPPLASS: Hårek Elvenes (H). Foto: Trond Vestre / NRK

PÅ KAMPPLASS: Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

PÅ KAMPPLASS: Abid Raja (V). Foto: NRK

Høyre: Har sju mandater i dag. Hårek Elvenes (6. plass) er i faresonen, og for Bente Stein Mathisen (7. plass) er det langt fram.

Har sju mandater i dag. Hårek Elvenes (6. plass) er i faresonen, og for Bente Stein Mathisen (7. plass) er det langt fram. Arbeiderpartiet: Har fem mandater i dag. Tuva Moflag (5. plass) er på kampplass. Mani Husseini (6. plass) er langt unna stortingsplass slik det ser ut nå.

Har fem mandater i dag. Tuva Moflag (5. plass) er på kampplass. Mani Husseini (6. plass) er langt unna stortingsplass slik det ser ut nå. Fremskrittspartiet: Har tre mandater i dag. Kari Kjønaas Kjos (3. plass) er i faresonen, men Frps stigende kurve på meningsmålingene gjør at det ser lysere ut nå enn før.

Har tre mandater i dag. Kari Kjønaas Kjos (3. plass) er i faresonen, men Frps stigende kurve på meningsmålingene gjør at det ser lysere ut nå enn før. Senterpartiet: Sigbjørn Gjelsvik (1. plass) kaprer etter alt å dømme Sps første Akershus-mandat på åtte år. Har vært oppe og luktet på to (Martha Tærud), men det er lite sannsynlig.

Sigbjørn Gjelsvik (1. plass) kaprer etter alt å dømme Sps første Akershus-mandat på åtte år. Har vært oppe og luktet på to (Martha Tærud), men det er lite sannsynlig. SV: Har utjevningsmandatet i Akershus i dag, men det ser ut som Nicholas Wilkinson (1. plass) kommer inn på direktemandat.

Har utjevningsmandatet i Akershus i dag, men det ser ut som Nicholas Wilkinson (1. plass) kommer inn på direktemandat. KrF: Er ikke representert i Akershus i dag, men Ingunn Ulfstein (1. plass) kan komme inn på utjevningsmandat.

Er ikke representert i Akershus i dag, men Ingunn Ulfstein (1. plass) kan komme inn på utjevningsmandat. Venstre: Abid Raja (1. plass) har ligget ute tidligere, men det ser greiere ut nå.

Abid Raja (1. plass) har ligget ute tidligere, men det ser greiere ut nå. Miljøpartiet De Grønne: Rasmus Hansson (1. plass) er inne på direktemandat, men ikke noe sikkert stikk.

Rasmus Hansson (1. plass) er inne på direktemandat, men ikke noe sikkert stikk. Rødt: Silje Josten Kjosbakken (1. plass) har en liten mulighet, men mest sannsynlig går det ikke.

Silje Josten Kjosbakken (1. plass) har en liten mulighet, men mest sannsynlig går det ikke. Se alle valglister i Akershus her.

I Oslo merker Marthinsen seg at Venstres andremandat og Aps sjettemandat henger i en tynn tråd, mens Rødt etter alt å dømme kommer inn for første gang siden Erling Folkvord representerte Rød Valgallianse i perioden 1993-1997.

– De har til og med vært oppe og luktet litt på to, men jeg tror det blir litt for langt fram.

Lekker til venstre

PÅ KAMPPLASS: Petter Eide (SV). Foto: Helge Carlsen / NRK

Og den radikale bølgen som skyller over Oslo, gjør at både SV, Rødt og MDG drømmer om to mandater.

– I øyeblikket holder jeg en liten knapp på at SV kan komme inn med to, men også MDG har en reell mulighet.

– Den fragmenteringen vi ser i denne valgkampen slår kanskje eksta sterkt ut i Oslo. Arbeiderpartiet lekker ganske kraftig til partiene til venstre for seg.

– Selv om Senterpartiet vokser også i Oslo, er ikke framgangen så stor, så Arbeiderpartiet mister ikke så mange velgere den veien, sier Svein Tore Marthinsen.

Elvestuen lever farlig

Marthinsens analyse av Oslo er denne:

PÅ KAMPPLASS: Zaineb Al-Samarai (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

PÅ KAMPPLASS: Ola Elvestuen (V). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

PÅ KAMPPLASS: Hans Olav Syversen (KrF). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Arbeiderpartiet: Har seks mandater i dag. Zaineb Al-Samarai (6. plass) i faresonen. (Ifølge Aftenpostens siste Oslo-måling er også Espen Barth Eide (5. plass) ute).

Har seks mandater i dag. Zaineb Al-Samarai (6. plass) i faresonen. (Ifølge Aftenpostens siste Oslo-måling er også Espen Barth Eide (5. plass) ute). Høyre: Har seks mandater i dag. Kan klare å forsvare alle seks, men Stefan Heggelund (6. plass) må kjempe om plassen.

Har seks mandater i dag. Kan klare å forsvare alle seks, men Stefan Heggelund (6. plass) må kjempe om plassen. Fremskrittspartiet: Må trolig nøye seg med to mandater, som i dag. Muligheten til Mazyar Keshvari (3. plass) er avhengig av at Siv Jensen fortsetter i regjering med mindre Frp gjør et veldig godt valg.

Må trolig nøye seg med to mandater, som i dag. Muligheten til Mazyar Keshvari (3. plass) er avhengig av at Siv Jensen fortsetter i regjering med mindre Frp gjør et veldig godt valg. Venstre: Det ser ut som andremandatet til Ola Elvestuen ryker. Kan komme inn på utjevningsmandat hvis Venstre kommer over sperregrensa.

Det ser ut som andremandatet til Ola Elvestuen ryker. Kan komme inn på utjevningsmandat hvis Venstre kommer over sperregrensa. Rødt: Det ser lyst ut for Bjørnar Moxnes (1. plass). Det kan ikke utelukkes at også Seher Aydar (2. plass) kommer inn, men det er trolig for langt fram.

Det ser lyst ut for Bjørnar Moxnes (1. plass). Det kan ikke utelukkes at også Seher Aydar (2. plass) kommer inn, men det er trolig for langt fram. SV: Det av de «radikale» partiene som har best sjanse til å komme inn med to mandater (Petter Eide på 2. plass).

Det av de «radikale» partiene som har best sjanse til å komme inn med to mandater (Petter Eide på 2. plass). MDG: Har også en reell mulighet til å komme inn med to mandater (Per Espen Stoknes på 2. plass).

Har også en reell mulighet til å komme inn med to mandater (Per Espen Stoknes på 2. plass). KrF: Hans Olav Syversen (1. plass) har sittet på utjevningsmandat tre perioder på rad, og må nok satse på dette også denne gang. Mer konkurranse om utjevningsmandatet nå.

Hans Olav Syversen (1. plass) har sittet på utjevningsmandat tre perioder på rad, og må nok satse på dette også denne gang. Mer konkurranse om utjevningsmandatet nå. Senterpartiet: Bortimot umulig for Aisha Naz Bhatti (1. plass).

Bortimot umulig for Aisha Naz Bhatti (1. plass). Se alle valglister i Oslo her.

Kan bikke flertallet

Med til sammen 36 av 169 stortingsmandater, mener vår valgekspert at utfallet i Oslo og Akershus kan avgjøre hele stortingsvalget.

– Skulle de rødgrønne få stang inn i Akershus, kan de bikke tre borgerlige mandater over. De kan også bikke to over i Oslo, og da er de på veldig god vei til et rødgrønt flertall, konstaterer Svein Tore Marthinsen.