Disse er stortingskandidater

Samfunnspartiet er mest kjent for å sette kjendiser på sine valglister. Det som er mindre kjent er at partiet er mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, og for statlig drevne bordeller.

Til årets stortingsvalg er det prinsesse Märtha Louise som kommer høyest opp på listen av kjendisene. Hun står på tredjeplass, rett etter partiets formann.

– Det er gjort i lojalitet og respekt for hennes åndeverden. Selv er jeg en psykideliker så jeg har stor sans for dem som befatter seg med ånder, sier formann i Samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen.

Ari Behn har stått på listen før, og er på sisteplass i år.

– Han befinner seg i samme surrealistiske verden som Samfunnspartiet til tider gjør. Vi har nok en felles forståelse av tilværelsen. Det hadde vært artig hvis Ari Behn hadde stilt opp på stand med oss i valgkampen.

Kjendisene på plassene mellom det tidligere ekteparet er blant annet Thomas Seltzer, Vendela Kirsebom, Ole Paus, Aylar Lie, Anne-Kat. Hærland og Harald Eia.

Samfunnspartiets stortingsvalgliste 2017 Ekspandér faktaboks 1. Bjørn Dahl 2. Øystein Meyer Johannesen 3. Märtha Louise 4. Geir Kjetil Arctander 5. Liv Jessen 6. Thomas Seltzer 7. Øivind Vogt 8. Anita Engen 9. Teodor Rønning 10. Albert Fjeldavli 11. Vendela Kirsebom 12. Ole Paus 13. Siri Gedde Dahl 14. Aylar Lie 15. Harald Eia 16. Merethe Salamonsen 17. Kennet Slotterøy Elvebakk 18. Anne-Katrine H. Herland 19. Monica Tønnesen Reitan 20. Ari Michael Behn

I sin fulle rett

Nr 18: Komiker Anne-Kat Hærland er med. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nr 14: Tidligere glamourmodell Aylar Lie har fått plass på listen. Foto: Meek, Tore / Scanpix

Nr 11: Tidligere modell Vendela Kirsebom har også partiet funnet en plass til. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samfunnspartiet er i sin fulle rett til å føre opp kjente personer på valglistene mot deres vilje. Kjendisene kan ikke engang nekte med mindre de er folkeregistrert i et annet valgdistrikt eller medlem av et annet politisk parti.

Valgloven ble riktignok endret for få år siden slik at man kan reservere seg mot å stå på listen til kommune- og fylkestinget.

Märtha kan være folkevalgt

Det er heller ingen tvil om at prinsesse Märtha Louise kan velges til Stortinget, ifølge professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Trond Nordby. I ytterste konsekvens er også kong Harald valgbar, mener han.

Har man stemmerett, kan man nemlig også bli valgt. Og at Kongen og hans familie ikke har stemmerett, er en misforståelse. De bruker den bare ikke.

– Det er ingenting i grunnloven som tilsier at Kongen ikke har stemmerett. Ergo er han også valgbar. Men det ville oppleves som ganske uhørt, sier Trond Nordby.

Mener kjendisene bør sette pris på listeplass

Ifølge Johannessen er ingen av kjendisene på listen er spurt, og han legger ikke skjul på at de setter kjendiser på listen for å få oppmerksomhet, og synes kjendisene bør se på det som en ære.

– Mange av de kjendisene skal være glad for å bli dratt frem i rampelyset. En del av dem er litt glemt.

Slottet vil ikke svare på hva de eller prinsessen synes at hun er stortingskandidat.

– Det er et spørsmål vi må komme tilbake til, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen:

Det har ikke lykkes NRK å få kommentar fra Ari Behn.