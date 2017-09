DIREKTE: Politiet om drap på Nakkholmen

På Nakkholmen ble en person pågrepet og siktet for drap etter at en person ble funnet drept ved fergeleiet på øya, som ligger like sør for Bygdøy i Oslofjorden, onsdag kveld.

Åstedet for drapet på Nakkholmen voktes nå av polititjenestemenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 21.15 fra vitner på stedet, og ankom øya etter sju minutter. Livreddende førstehjelp ble forsøkt på stedet, men offerets liv stod ikke til å redde.

Oslo politidistrikt forteller NTB at det er brukt en gjenstand i utøvelsen av volden, men vil ikke si noe om hva slags gjenstand det dreier seg om.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Det kan foreløpig se ut som at det ikke er noen relasjon mellom den avdøde og den pågrepne, sier operasjonsleder Marita Aune.

Den siktede personen skal avhøres torsdag, det samme skal vitnene til hendelsen.

Krimteknikere fra Oslo politidistrikt ryddet åstedet torsdag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Alvorlig skadet etter knivstikking

På pressekonferansen skal politiet også redegjøre for en knivstikking på Vulkan i Oslo torsdag morgen. Politiet fant en knivstukket mann alene i en leilighet etter at de fikk melding om en hendelse klokken fem.

Mannen skal ha blitt stukket flere ganger og er alvorlig skadet. Han er fraktet til Ullevål sykehus og er under behandling der, opplyser politiet.

Innsatsleder Hanne Nordve forteller at Oslo-politiet leter etter én gjerningsmann. Foto: knut erik solhaug / nrk

Ingen personer er pågrepet, men politiet forteller at de leter etter én gjerningsmann.

– Vi er i kontakt med flere personer som kan vite noe om hendelsen. Den som meldte fra om hendelsen blir avhørt på politistasjonen for å sikre alle opplysninger som kan hjelpe oss, forteller innsatsleder Hanne Nordve til NRK.

Innsatslederen sier at den skadede er en ung, norsk statsborger og at dette ikke handler om et kriminelt belastet miljø. Hun ønsker ikke å si om noen av de involverte bodde i leiligheten.

Politiet fikk melding klokken fem om hendelsen på Vulkan og fant en mann som var alvorlig skadet etter flere knivstikk i en leilighet. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK