Dette vet vi om «dødsbakterien»

– Dette er alvorlig, så det vil nok bli lagt ned ressurser på å se mer på denne bakterien nå, sier Aud Kari Fauske.

I dag er hun overingeniør ved Veterinærhøgskolen, men for 13 år siden skrev hun en bacheloroppgave sammen med Marit Næve Hirsch. Den handlet om bakterien Providencia alcalifaciens.

Det er Aftenposten som først omtalte bacheloroppgaven som plutselig er blitt svært så aktuell.

Bare det siste døgnet har Mattilsynet fått informasjon om åtte nye sykdomstilfeller, hvor én hund er død.

– Et tydelig funn

Aud Kari Fauske er én av to som skrev om den mystiske bakterien i 2006. Foto: Privat

Ingen kan foreløpig si om bakterien er årsak til at hundene er blitt syke eller har dødd, men som Fauske sier:

– Det er spesielt å finne bakterien hos så mange hunder. Det er et tydelig funn.

Nå melder også medier i andre europeiske land om hunder som dør etter raskt sykdomsforløp. Et titalls dyr skal ha dødd i den italienske byen Genova, og i Finland er det frykt for at «den norske sykdommen» har ankommet.

Les også: Nye prøver svarer ikke på hvorfor hunder dør

Ligner E. coli og salmonella

I studien fra 2006 konkluderer Fauske og Hirsch med at bakterien kan være årsaken til den kraftige diareen, ifølge Aftenposten.

Instituttleder Trine L’Abée-Lund ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo forteller at Providencia alcalifaciens er i samme familie som E. coli og salmonella.

– Dette er bakterier vi kjenner godt fra før. Den finnes antagelig litt i miljøet og antagelig i tarmen i små mengder, men hvor den oppholder seg, vet vi ikke.

På spørsmål om hvorfor den plutselig ble påvist i Norge, er hun mer usikker.

– Det er jo det alle lurer på. Vi vet jo ennå ikke om den er årsaken til de sykdomstilfellene vi ser, eller om det bare er en tilfeldig oppblomstring av en bakterie fra tarmen til hundene eller fra miljøet.

Mattilsynet går bredt ut

Sykdomstilfellene som Mattilsynet har fått melding om det siste døgnet, fordeler seg i Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Mattilsynet har fått høre om åtte nye sykdomstilfeller det siste døgnet. Foto: Vegar Erstad / NRK

Det opplyser seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl.

– Hvordan jobber dere med å avslutte dette?

– Vi går bredt ut, og forsøker å finne en felles faktor. Vi undersøker virus og bakterier, miljøet disse hundene har vært i, samt alle faktorer som vi kan tenke oss kan forklare hvorfor hundene blir syke.

«Hjertebarn»

Kvinnen som skrev om bakterien for 13 år siden klarer ikke helt legge skjul på at hun synes det er litt spennende at bakterien nå har dukket opp igjen.

Samtidig er Fauske tydelig på at dette er en alvorlig sak:

– Det er jo en blandet følelse. Det er morsomt at «hjertebarnet» ditt innen bakteriologi kommer tilbake. Samtidig er det en alvorlig infeksjon hos hundene.

Les også: Innfører nytt helseregister for dyr