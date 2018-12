Dette må du huske på når du skyter opp rakettene dine

I år er det ti år siden det ble forbudt å skyte opp pinneraketter i Norge. Siden den gang har skadene blitt færre på nyttårsaften, men fremdeles blir flere alvorlig skadd hvert år. Forrige nyttårsaften ble 43 personer i Norge skadet etter bruk av fyrverkeri, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En av dem mistet et øye.

Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, er krystallklar.

– Fyrverkeri er eksplosiver og det er stor fare forbundet med både oppbevaring og bruk. Veldig ofte er det dessverre barn som blir skadd i forbindelse med oppskyting av raketter, sier Hovtun til NRK.

Fyrverkerireglene Ekspandér faktaboks Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid.

Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

Bruk tennstav.

Bruk beskyttelsesbriller.

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

Hold god avstand fra oppskytingen.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. KILDE: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Følg reglene

En del av ulykkene er knyttet til alkohol og fyll. Hovtun understreker, nok en gang, at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen.

Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, oppfordrer alle til å bruke verneutstyr når de skyter opp fyrverkeri. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Samtidig er det viktig å påpeke at ulykker kan skje når som helst. Et batteri kan velte, et stjerneskudd kan sende gnister inn i øyene. Derfor bør alle bruke vernebrillene du får kjøpt sammen med fyrverkeriet, de berger øynene dine!

Det er kun lov å skyte opp raketter mellom klokken 18:00 og 02:00 på nyttårsaften/første nyttårsdag. Nødbluss er strengt forbudt, og det er kun lov til å kjøpe fyrverkeri hos godkjente forhandlere.

– Da er de godkjent av norske myndigheter, og du kan derfor vite sikkert at det som selges der er trygt. Import er forbudt, sier Hovtun.

Stjerneskudd er lovlig utendørs, men var oppmerksom på avstand til andre og eget ansikt. Gnister kan skade øynene. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Lokale variasjoner i reglene

Oslo: Innenfor Ring 2 er all bruk av fyrverkeri forbudt. Forbudet gjelder også i trehusbebyggelsen på Kampen, Vålerenga og Rodeløkka. Oslo kommune sender opp fyrverkeri to steder: i havnebassenget utenfor Rådhuset, og i Furuset idrettspark.

Bergen: Her er det forbudt med fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen i sentrum. Kommunen har skutt opp offentlig fyrverkeri siden 2012. I år skjer oppskytningen fra en lekter liggende i Vågen.

Stavanger: Forbud mot bruk av fyrverkeri i sentrum. Til gjengjeld sendes det opp offisielt fyrverkeri hele sju steder: Madlauta, Prixbanen på Hundvåg, Varden, Vålandstårnet og fra lektere i Jåttåvågen og i Vågen.

Kristiansand: I nesten hele kommunen er det åpent for fyrverkeribruk, med unntak av i Kvadraturen og de nærmeste områdene rundt. Der er det forbudt. Kommunen stiller med eget fyrverkeri, som skytes opp fra toppen av Odderøya.

Trondheim: Her det også mye trehusbebyggelse i sentrum, og det er forbudt å sende opp raketter i dette området. Trondheim kommune arrangerer vardetenning på Kristiansten festning 18:30, før fyrverkeri sendes opp samme sted både klokken 19:00 og midnatt.

Bodø: Ikke noe forbud mot oppskyting av raketter. Kommunen arrangerer for 20. gang nyttårsfeiring i Rensåsparken klokken 18.00 med oppskyting av felles fyrverkeri.

Tromsø: Ingen restriksjoner på bruk av fyrverkeri. I «Nordens Paris» er det den frivillige organisasjonen Fjellfyrverkeriet som står for den største oppskytingen, fra toppen av Fjellheisen. Ifølge arrangørene selv er det en over 70 år gammel tradisjon med oppskyting fra Fløya.



