Dette er det nye byrådet i Oslo

– Vi har fått fornyet tillit til å ta Oslo en annen retning. Vi har fortsatt store oppgaver å løse og muligheter å gripe, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Tone Tellevik Dahl (Ap) fortsetter ikke som helsebyråd i Oslo. Hun har lang fartstid i Oslo-politikken, og var fra høsten 2015 til desember 2017 byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. I desember 2017 overtok hun som byråd for helse, eldre og arbeid.

Tone Tellevik Dahl (Ap) fortsetter ikke som helsebyråd i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

NRK har avdekket 82.294 brudd på arbeidsmiljøloven i Tellevik Dahls etater de siste årene. Tirsdag kveld besluttet Kontrollutvalget å granske byråden og hennes etater.

Både Tellevik Dahl og byrådsleder Raymond Johansen avviser at avsløringene er årsaken til at hun ikke fortsetter som byråd.

Også Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap, trer ut av byrådet.

FORTSETTER: Lan Marie Berg (MDG) fortsetter som miljøbyråd i Oslo. Hun blir også nestleder i byrådet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) fortsetter som miljøbyråd. I tillegg blir hun også nestleder i byrådet. Robert Steen (Ap) slutter som byråd for finans og blir byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Dette er de tre nye

Omar Samy Gamal (27) har vært med i Oslo SVs delegasjon til forhandlingene av ny byrådsplattform og arbeider som yrkesfaglærer. 27-åringen blir byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Han har tidligere vært rådgiver i Norsk Vann og leder i NITO Studentene.

YNGST: Omar Samy Gamal (27) blir byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Foto: Anders Fehn / Anders Fehn

Einar Wilhelmsen (45) er leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo og kommer fra stillingen som fagansvarlig i Zero. Nå skal han være byråd for finans. Han er utdannet statsviter og har tidligere blant annet vært byrådssekretær i Byrådsavdeling for finans.

Victoria Marie Evensen (39) har vært bystyremedlem for Arbeiderpartiet siden 2011, og har de siste fire årene vært fulltidspolitiker i Oslo bystyre og leder av byutviklingskomiteen. Evensen blir byråd for næring og eierskap Hun er utdannet tekstforfatter og har arbeidet som kreativ leder i reklamebransjen.

Byrådet i Oslo 2019-2023 Ekspandér faktaboks Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Robert Steen (Ap)

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap)

Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG)

Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV)

Skal styre frem mot 2023

Arbeiderpartiet, MDG og SV la tirsdag frem planen sin for hovedstaden. Det betyr at det er de samme partiene som har styrt siden 2015, som skal styre byen videre frem mot 2023.

Plattformen, eller avtalen, er politikernes plan for Oslo og byens innbyggere de neste fire årene. De vil blant annet innføre 60 km/t-grense på hovedveier og åpner opp for mer bompenger. I avtalen lover partiene også at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030.