Det vil koste nesten 1,7 milliarder å fjerne søppeldeponiet i Skedsmo

Det er selskapet Multiconsult, som på oppdrag for Skedsmo kommune, har beregnet hva som kreves for å sanere deponiet.

Det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord. Det vil koste totalt 1,67 milliarder kroner.

Det viser rapporten som ble offentliggjort i dag.

Til sammenligning er Skedsmo kommunes driftsbudsjett for 2019 cirka 4,1 milliarder kroner.

Prosjektet vil i så fall være den største utgravingen av en søppelfylling i Norge noen gang.

Alternativ 1: Sanere hele søppeldeponiet Ekspandér faktaboks Oppgraving av deponiet er estimert til å ta omkring 5–7 år og omfatter fjerning av ca. 800 000 tonn avfallsmasser og ca. 840 000 tonn overliggende dekklag av jord.

I denne perioden vil det være behov for sorteringsanlegg og permanent anleggsvirksomhet på tiltaksområdet gjennom hele oppgravingsperioden

Fullstendig sanering vil kreve tilførsel og helst gjenbruk av store mengder jordmasser for å erstatte de nåværende avfallsmassene.

Areal: 120.000 m2 Kilde: Multiconsult

Ønsker svar, men gir ingen anbefalinger

Skedsmo besluttet for rundt et år siden å få en redegjørelse for hva det vil kreve å fjerne hele problemet, som altså befinner seg delvis under boligfeltet på Holt-Vestvollen.

Rapporten slår fast at det vil være et svært omfattende prosjekt, både med tanke på kostnader og påvirkning på nærmiljøet.

Dette gjelder både for komplett og delvis sanering, selv om omfanget, og konsekvensene vil være mindre ved en delvis sanering.

Å grave opp og fjerne deler av deponiet vil koste totalt 996 millioner kroner.

Rapporten gir ingen eksplisitt anbefaling om hva kommunen bør gjøre.

Kartet viser hvor det kan bli aktuelt å sanere. Helsanering av området er markert med rødt og grønt, mens delsanering er markert med grønt. Foto: Multiconsult / Kaja Staude Mikalsen

Alternativ 2: Sanere deler av deponiet Ekspandér faktaboks Delvis oppgraving av deponiet er estimert til å ta omkring 3–4 år og omfatter ca. 320 000 tonn avfallsmasse samt ca. 340 000 tonn dekklag av jord.

Ved en delvis oppgraving av deponiet vil det være aktuelt å kun fjerne deponiet rundt boligbebyggelse.

Nødvendige tettetiltak for resten av deponiet, samt nye rør for sigevann og terrengutforming utføres i etterkant.

Det vil være behov for sorteringsanlegg og permanent anleggsvirksomhet på tiltaksområdet gjennom hele oppgravingsperioden.

Det må reetableres et tykt sjikt (tettelag) mellom gjenværende avfall og overflate.

Mot konstruksjoner, herunder også lysmaster, skilt, mindre installasjoner og i overganger mot eksisterende terreng må det tettes med for eks. leire

Areal: 48 000 m2

Svært farlig å sanere

Å sanere området vil være potensielt svært farlig.

«Risikoen er knyttet til både eksplosjonsfare, helseeffekter og kvelningsfare ved svært høye gasskonsentrasjoner,» står det i rapporten.

Hydrogensulfid er en giftig gass som finnes i deponigass og som kan konsentreres i gravegroper. Dette vil være en risiko for dem som befinner seg i deponiområdet.

Bruk av detektorer og tilførsel av frisk luft er tiltak som må iverksettes for å sikre arbeiderne mot å bli utsatt for hydrogensulfid og andre giftige gasser.

Les også: Historien om det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo

Åtte ganger volumet til Ullevål stadion

Rapporten slår også fast at sanering «vil kunne føre til at skadedyr, fugler og insekter trekkes mot området og at det oppstår risiko for spredning av smitte over store områder, blant annet til åpne drikkevannskilder.»

Det estimeres at deponiet inneholder mellom 800.000 og 900.000 kubikkmeter avfall. I tillegg kommer et tre meter tykt jordlag på toppen av det gamle avfallet, noe som utgjør ytterligere 800.000 tonn jordmasser.

Totalt er det snakk om å grave opp, fjerne og erstatte rundt 1,6 million kubikkmeter masse.

For å sette dette i perspektiv så utgjør dette åtte ganger volumet til Ullevål stadion, dersom du fyller arenaen fra gressmatten til taket, inklusiv tribunene.

Det vil kreve totalt 160.000 turer med lastebil og henger for gjennomføre denne jobben.

I massene ligger det blant annet industriavfall og slam fra renseanlegget RA2. Kjøretøy og tønner med ukjent innhold ligger også i massene.

Gamle dokumenter NRK har funnet viser at kjemikaliekjempen Dyno fikk tillatelse til å dumpe rester fra fabrikkens limproduksjon der.

Sier at 120 boliger bør kjøpes ut

I begge alternativene er det snakk om å kjøpe ut langt flere boliger enn det Skedsmo så langt har besluttet.

Skedsmo har så langt kjøpt ut og revet en bolig, og vedtatt at ytterligere 22 boligeiere vil bli kjøpt ut. Disse frykter de ikke vil få en rettferdig pris når kommunen nå skal kjøpe boligene.

Kommunen har sagt at de nekter å rive boligene som står på den gamle søppelfyllinga, og at det planlegges å selge dem videre til nye familier.

Rapporten slår imidlertid fast at hele 120 boliger vil måtte kjøpes ut dersom man skal sanere området. Multiconsult anslår at en komplett sanering av hele området vil ta mellom fem og syv år.

I dag ligger det omtrent 150 boliger på eller i umiddelbar nærhet til den snart 50 år gamle dynga.