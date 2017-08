Det blir nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Høyre og Frp fortalte i dag at de gir penger til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i statsbudsjettet for 2018. Bygningen, og et overordnet IKT-program, er beregnet å koste 3,1 milliarder kroner.

Den nye klinikkbygningen skal ligge til høyre for parkeringshuset, når du går ut av det, forklarer Arthur Buchardt. Han har arbeidet lenge for nye og moderne avdelinger på sykehuset. Han tror nybygget blir ferdig i slutten av 2020, eller i 2021.

– Et klinikkbygg er der du ligger før og etter strålebehandling, operasjoner eller sterk cellegift. Du kan få noe behandling der også, men ikke den tunge behandlingen.

– Hva blir mest merkbart for pasientene?

– Du får enerom. Du får et bad der du kan komme inn med rullestol. Skal du til operasjon blir du trillet ut i en heis der du ikke møter andre pasienter eller besøkende.

Det nye klinikkbygget skal ha åtte nye operasjonssaler.

– Med verdens beste utstyr.

Slitte bygninger

16 000 nye kvadratmeter sykehus blir det. Størrelsen tar hensyn til at det er på Radiumhospitalet all behandling av brystkreft, prostatakreft og gynekologiske kreftsykdommer skal foregå i fremtiden.

I tillegg skal sarkom, lymfekreft, øre-, nese- og halskreft og melanom/hudonkologi behandles på Radiumhospitalet.

Det blir på Radiumhospitalet du får strålebehandling, cellegift eller immunterapi hvis du tilhører Helse Sør-Øst og på lokalsykehusnivå for bydeler som i fremtiden skal sokne til Gaustad.

– Pasienter med dårlig immunforsvar

Store deler av dagens bygninger er nedslitte. Den eldste bygningen er fra 1928 og det nyeste bygget er fra 2009.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– I de gamle bygningene er det mugg og råte og fare for smitte og infeksjoner. Det er prekært for pasienter der immunforsvaret ofte er nede. Nå er det forskere og Kreftregisteret som sitter i nye, flotte bygg. Du kan si at pasienten er i sentrum. Men mener du det, må du investere i bygg og kvalitet for pasientene, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Arthur Buchardt har arbeidet med å få i stand et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i mange år.

– Vi har jobbet mest intenst de siste fire årene. Vi har hatt en dugnad med Oslo universitetssykehus og ansatte med hva klinikkbygget skulle inneholde. For to år siden ga vi tegninger til helseministeren, og de planene har dannet grunnlaget for den nye bygningen.

Engasjementet hans startet etter at han selv var syk.

– Men akkurat da er ikke bygningene det viktigste. Da er det at du blir tatt imot av flinke og hyggelige folk, og at du blir frisk.

To av de gamle bygningene til Radiumhospitalet skal rives. Det er lavblokka der inngangspartiet er og poliklinikken som ligger til venstre for det. Foto: Ingvill Tandtstad / NRK