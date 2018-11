Deponi-naboer går rettens vei for å bli kjøpt ut

– Mennesker i et utviklet samfunn som Norge skal ikke måtte bo på et søppeldeponi hvor det er påvist store mengder gass, setninger og kjemikalier av livsfarlige og helsefarlige typer, sier Vidar Hoel.

– Det er en tragedie.

22 boligeiere kan bli kjøpt fri fra søppeldynga på Skedsmo, men det er fortsatt minst 15 boliger som ikke blir kjøpt ut, til tross for at de også bor på forurenset grunn og har slitt med store setningsskader på husene sine.

Vidar Hoel er talsperson for disse.

Nå har de bestemt seg for å ta ut stevning mot Skedsmo kommune. Det betyr at det kan bli en rettssak mellom beboerne i Brånåsdalen og Skedsmo kommune.

– Etter et beboermøte vi skal ha 7. november vil advokaten vår skrive ferdig stevningen og levere denne til tingretten før 19. november, sier han.

GIFTSTOFFER: I mai i år ble dette brune stoffet som siver opp av bakken oppdaget på en gressplen rett ved boligene. Det brune stoffet inneholder det kreftfremkallende stoffet arsen og stammer fra søppeldeponiet. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Tror de vil vinne i retten

Kravet bak stevningen er utkjøp av boligene. De ønsker ikke å bli boende på området.

– Vi har finansieringen på plass, og har vært forberedt på stevning lenge. Vi har brukt tid på skaffe oss gode beviser og god kompetanse, sier Hoel.

Boligeierne regner med at de vinner saken.

– Vi har så gode beviser og argumenter. Det vil være vanskelig for en domstol å se bort ifra det, sier Hoel.

Advokaten som representerer de 15 boligeierne mener de har en god sak.

– Disse eiendommene er særlig utsatt for setningskader og gassutslipp, fordi de ligger oppå deponigrensen. Vi har kart som bekrefter det, sier advokat Irene Lund Eker.

GASS: Flere områder er sperret av på gressplenen, som ligger rett ved flere boliger ved det gamle søppeldeponiet, på grunn av blant annet gass. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi har livet på vent

Grunnen til at kun 22 boliger blir vurdert kjøpt ut er fordi rådmannen mener boligene bør fraflyttes i to år, for å gjøre det mulig å drenere bort gassen. Det er heller ikke mulig å slå fast at boligene faktisk blir gassfrie etter to års arbeid.

Derfor foreslår rådmannen å kjøpe ut 22 av deponi-naboene nå.

Totalt er rundt 150 boliger ved det gamle deponiet oppført på forurenset grunn, noe som gjør det vanskelige å selge dem.

De hardest rammede deponi-naboene har i lang tid kjempet for å bli kjøpt ut.

– Vi har livet på vent, og det gjelder hele familien, sier Steinar Sidselrud, en av beboerne som ikke blir kjøpt ut av kommunen

Problemer med nedlagte søppelfyllinger Ekspandér faktaboks Når organisk avfall i bakken brytes ned, synker terrenget. Dermed vil bygninger på deponigrunn kunne sprekke opp, bli skakke og i verste fall kollapse.

Nedbrytningen fører også til at deponigass dannes. Deponigass består hovedsaklig av metan (CH4) og karbondioksid (CO2).

Metangass er brennbar og i visse konsentrasjoner blandet med luft er den eksplosiv.

Karbondioksid kan i store konsentrasjoner fortrenge oksygen og dermed kan man kveles.

Deponigass kan produseres opptil 100 år etter søppelfyllingen nedleggelse.

Deponigass kan forflytte seg opptil 500 meter under bakken.

Avrenning fra en fylling kan forurense vassdrag i nærheten.

Risiko avhenger av en rekke faktorer som mengden gass, hvor den kan ta veien, grunnforhold, atmosfærisk trykk, tiltak som ble gjort da deponiet ble stengt og hvordan bygg i nærheten er konstruert. Kilder: Miljødirektoratet, NGU, Miljøstyrelsen i Danmark, Trondheim kommune, Multikonsult

SKUFFET: Steinar Sidselrud er skuffet over av ikke han og familien blir kjøpt ut av kommunen de også. Foto: Anders Fehn / NRK

Får trolig politisk flertall

NRK har tatt en ringerunde til flere partier i Skedsmo kommune, for å høre hvordan de stiller seg til rådmannens forslag om å kjøpe ut disse boligene.

Både Høyre, Arbeiderpartiet og Frp sier de kommer til å stemme for forslaget, selv om ingen har behandlet dette internt i partigruppene ennå.

Dermed blir forslaget etter alt å dømme vedtatt.

– Det er positivt at kommunen åpner for det som må være den eneste riktige løsningen i denne saken. Men å bare gi muligheten til noen få, og ikke alle, er urettferdig, sier Siri Faafeng fra Miljøpartiet de Grønne.

– Disse menneske blir urettferdig behandlet når kun deler av området blir kjøpt ut, sier Siri Faafeng. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hun sier MDG trolig kommer til å stemme for at alle de berørte boligene blir kjøpt ut.

Frp sier de også kommer til å stemme for forslaget, men mener også at antallet er for lite.

– I første omgang så ser vi positivt på at disse etter alt å dømme skal kjøpes ut, men vi mener det er for lite, for sent. Det er langt fler som har plager og er økonomiske gisler ved det gamle søppeldeponiet, sier Lone Kjølsrud (Frp), kommunestyremedlem i Skedsmo.

– Kommunen er ansvarlig for deponiet og må ta ansvar for gamle synder i denne saken, sier Kjølsrud.