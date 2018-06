Denne falske ballen kan gi deg trøbbel på ferie

– Har dere hørt om falske eller piratvarer?

Elisabeth Chatrine Nettum, seniorrådgiver i Tolletaten spør to forbigående på Oslo lufthavn. I hånden har hun en Hello Kitty-bamse, men dette er ikke en ordentlig Hello Kitty-bamse. Den er en av mange piratkopierte varer som tollere ved Oslo lufthavn har beslaglagt.

Sommerferien er høysesong for å kjøpe piratkopier. Falske varer som ladekabler, sko og klokker er bare en brøkdel av hva som kommer inn til landet.

I en ny undersøkelse gjennomført av Tolletaten og Patentstyret, kommer det frem at én av tre nordmenn handler piratkopierte varer, de aller fleste mens de er på ferie.

Vet hva som er piratvare og hva som er ekte

– Folk vet at de kjøper falske varer, forteller avdelingsdirektør Otto Scharff i Patenstyret. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Otto Scharff, avdelingsdirektør ved Patenstyret, forteller at norske turister er klar over at de kjøper piratkopierte varer,

– De er også klar over at det kan være en helsemessig risiko relatert til varene. Det er overraskende. Spørsmålet er hvorfor man kjøper om man vet om risikoene?

– Hvorfor tror du at folk ignorerer risikoene?

– Det er vel i god tro, folk tenker vel at dette sikkert ikke gjelder dem, men at det gjelder andre. Det frister vel også å kjøpe en vare man ellers ikke har råd til å kjøpe, sier Scharff.

Kan gi helseproblemer

Solkrem og solbriller som ikke gir beskyttelse er noen av varene folk velger å kjøpe på ferie.

60 prosent av de piratkopierte varene kan inneholde helseskadelige stoffer.

– Du risikerer at du kjøper et produkt som kanskje er skadelig for deg selv fordi det kan inneholde farlige stoffer, sier Elisabeth Cathrine Nettum i Tolletaten.

Risikerer store bøter i utlandet

Elisabeth Cathrine Nettum, seniorrådgiver i Tolletaten, sier det kan koste deg dyrt å handle piratkopierte varer i utlandet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Produktet kan ha dårlig kvalitet, kan gå fort i stykker og dermed være lite miljøvennlig. Når du kjøper falske varer støtter du i tillegg organisert kriminalitet og svart økonomi.

I Norge er piratkopierte varer tillatt så lenge de er til privat bruk, men i andre europeiske land kan man risikere strenge straffer for å kjøpe falske merkevarer.

– Du kan bli stoppet i utlandet når du er på flyplassen i Hellas eller Italia. Da kan du ende opp med en bot med opptil 10.000 euro for å være besittelse av falske varer. I en del av de sydeuropeiske landene er de veldig strenge, sier hun.