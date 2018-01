Den eldste fast møtende på Stortinget noensinne

Da NRK ringte Astrid Nøklebye Heiberg 08.30 for å spørre om vi kunne komme hjem til henne på Skarpsno, var det noe ved stemmen hennes som fikk oss til å spørre om vi vekket henne. At hun nå skal møte på Stortinget nå var hun ikke klar over.

– Det var du som fortalte meg det. Telefonen ringte og så var det du som lurte på hva jeg syntes om dette med at jeg skulle på Stortinget, og da må jeg medgi at jeg måtte våkne ordentlig først. Jeg ble ikke liggende lenge i sengen, for å si det sånn.

– Det var en på 1800-tallet

Astrid Nøklebye Heiberg er 1. vara for Oslo Høyre på Stortinget. Og ettersom Nikolai Astrup ble med i regjeringen i dag, rykket Høyre-representanten frem til å møte fast på Stortinget.

– Nær en tredjedel av befolkningen er over 60 år. Vi har mye å by på av erfaring.

Astrid Nøklebye Heiberg er psykiater, med doktorgrad i kjeveproblemer. Hun har vært president i Norges Røde Kors. Hun har vært flyktning. Hun har vært statsråd. Hun har vært statssekretær to ganger. Sist gang ble hun statssekretær var hun 77 år. Hun satte aldersrekord den gangen også.

– Jeg fikk stå til 80-årsdagen min. Så gammel har aldri et medlem av regjeringen vært, for en statssekretær er også medlem av regjeringen. Det var ikke mange dager om å gjøre, det var en på 1800-tallet som var den forrige eldste.

– Merkelig at nordmenn er sykere enn svensker

Høyre ble det fordi de spurte. Hun er ikke et øyeblikk i tvil om at Norge skal være med i Nato, og helst ville hun hatt oss inn i EU også.

– Jeg har en grunnleggende tilhørighet til dette med at man skal skape godene, og så fordele dem etterpå. Dette med å være medansvarlig selv til å bidra til samfunnet, så langt man kan.

Når Astrid Nøklebye Heiberg mener gamle folk skal inn i politikken er det ikke bare for å drive med velferd og omsorg, selv om det er viktig nok. Sysselsetting er det hun selv håper å kunne arbeide med. Og hun vil hun fryktelig gjerne komme i Arbeidskomiteen.

– Igjen er det slik at en tredjepart av befolkningen skal underholde to tredjeparter, og det går jo ikke.

– Det er noe merkelig med dette at nordmenn teoretisk sett er så forferdelig mye sykere enn svenskene. Vi har mye mer uføretrygd, vi har mye lengre sykemeldinger. Vi har mye mer av at folk faller ut av arbeid på grunn av såkalt sykdom, og det er egentlig en misbruk av mulighetene.

Astrid Nøklebye Heiberg behandles for kreft, derav det korte håret. At noen dermed sammenlikner henne med den engelske skuespilleren Judi Dench forstår hun som et kompliment. – Jeg har inntrykk av at veldig mange, med moderne kreftbehandling, greier seg rimelig godt. Jeg har veldig god oppfølging. Norsk helsevesen er bra. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK