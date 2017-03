Deler minner fra oppveksten med far i fengsel

– Jeg er spent. Veldig. Mitt bidrag i utstillingen er min siste samtale med pappa. Det blir selvfølgelig spesielt å vise frem samtalen på denne måten, men jeg gruer meg ikke, forteller Lisbeth Mangen.

Mellom 6000 og 9000 barn i Norge opplever årlig å ha en mor eller far bak murene. Lisbeth Mangen var én av dem. Pappaen hennes var i fengsel store deler av hennes oppvekst. Nå har hun valgt å dele noen av minnene sine i utstillingen «Venteværelse», som åpner på lørdag på Deichmanske bibliotek på Majorstua. Det er Den Mangfoldige Scenen som står bak utstillingen hvor lyd, video og bilder viser hvordan det er å ha en mor eller far i fengsel.

– En sommerkveld bestemte jeg meg for å spørre pappa om absolutt alt. Om oppveksten hans, hans kjærlighet til moren min, dop, festing, så mye festing at det gikk utover oss. Hvorfor? Var det verdt det? Hva med oss? Det ble en veldig intens og vakker samtale.

Det viste seg også at dette skulle bli Lisbeths siste samtale med sin far. En måned senere døde han. Samtalen er en del av utstillingen ved at publikum kan høre på den gjennom headset.

– Jeg vil fortelle min historie og mine minner fordi det å ha en kriminell mor eller far er tabubelagt. Derfor er det viktig å prate om det. Prate det i hjel, egentlig. Jeg håper det kan bidra til at andre som er i en slik situasjon kan forstå at dette er greit. Det går bra med de fleste av oss, sier Mangen.

Se bilder fra utstillingen:

En viktig utstilling

Seniorrådgiver i organisasjonen For fangers pårørende, Kjersti Holmen, er enig i at det er viktig å prate om det å ha en kriminell forelder. De får mange spørsmål fra både barn og voksne som er i en slik situasjon, og oppfordrer alltid til åpenhet. Hun forteller at det er vanlig å fortelle barna at mamma eller pappa er på jobb langt borte eller at de jobber i fengselet dersom de drar på besøk dit.

– Men da vil barnet lure på hvorfor mor eller far ringer så sjelden eller hvorfor alle andre på jobb i fengselet har uniform, så dette er ingen god løsning.

I tillegg er det viktig at barnet ikke føler skyld for at den ene forelderen er i fengsel. Holden mener utstillingen «Venteværelse» kan bidra til både mer åpenhet og å fjerne stigmaet om det å ha en kriminell mamma eller pappa.

– Denne utstillingen er kjempeviktig. Jeg synes det er veldig flott og modig av dem å dele sine erfaringer. Kanskje det kan bidra til at folk tar litt mer hensyn. Man må tenke litt over hvordan man snakker om de som sitter i fengsel og familien deres.