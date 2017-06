Deler av barneskole totalskadet i brann

–​ Alle elever er ute av skolebygget, sa rektor Stein Olav Febakke til NRK kort tid etter at brannen brøt ut.

Brannvesenet meldte at det var en omfattende brann i administrasjonsbygget, der også gymsalen ligger.

Brannen ble meldt klokken 14.36, og to timer senere brant det fremdeles.

– Brannvesenet jobber intenst for å prøve å hindre videre spredning, sa innsatsleder Torgeir Brenden fra Oslo politidistrikt da. Han sa at gymsal- og administrasjonbygget har brent ned.

Ukjent årsak

Ved 17.30-tiden meldte brannvesenet at brannen var slukket.



Foreløpig vet politiet ikke hva som var årsaken til brannen, men sier at de har innhentet vitneopplysninger på stedet og at de undersøker disse.



Etter at brannen brøt ut, jobbet skolen med å informere foreldre og foresatte. Skoledagen var over, så det var 124 elever fra aktivitetsskolen som ble evakuert.

–​ Barna ble geleidet opp til ballbanen der de ble tatt hånd om av voksne og fortløpende hentet av foreldre, sier rektor Febakke til NRK.

Ba naboer lukke vinduene

Brannvesenet rykket ut med 13 brannbiler og 31 mann, og sier at etterslukkingen vil pågå utover onsdagskvelden. Mens brannen pågikk jobbet brannfolkene intenst for å begrense skadene, blant annet lagde de brannskille.

Røyken fra brannen var synlig helt inn til Oslo sentrum. Oslo brann- og redningsetatet fikk bistand fra Follo brannvesen.

Politiet gikk ut og ba naboer om å lukke dører og vinduer.

– Det er mye røyk, så vi ber folk om å holde vinduer og dører lukket slik at de ikke får røyk inn, sa politiets operasjonsleder Kristian Krohn Engeseth.

Engeseth sa også at de hadde oversikt over alle elever og ansatte.

– Alle skal være evakuert, og vi har ingen indikasjoner på at noen er savnet, sa han.

Flammene veltet ut av taket på skolen. Foto: Trude Nordlie / tipser

Så brannen fra verandaen

Filip Tobias Briseid Moe bor i Høgåsveien på Holmlia, rundt 300–400 meter fra skolen. Han sa at det så svært dramatisk ut.

– Jeg gikk ut på verandaen og så et flammehav som står opp av gymsalen. Det er masse røyk, og jeg hører sirener fra ambulanser og brannbiler, fortalte 23-åringen til NRK.

Han fortalte at folk løp i alle retninger, og fulgte med på det som skjedde.

– Akkurat nå står jeg og ser på brannbilene som prøver å slukke. Det virker som om det går litt av og på, flammene forsvinner litt og så kommer de tilbake igjen, sa han like før klokken 15.30.

Også i juli 2007 brant det ved skolen. Den gang ble en 15 år gammel gutt dømt for å tent på bygningen med en brennende genser. Flammene skal ha spredt seg raskt, og brannen førte til omfattende skader på skolebygningen.

