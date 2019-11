– Vi har ventet lenge på dette, sier biblioteksjef Knut Skansen. Han sier de har ønsket seg nye lokaler i 30 år.

Bygget i Bjørvika har vært planlagt i 10 år. Biblioteksjefen ble ansatt som prosjektleder for nye Deichman i 2009.

Biblioteket i Bjørvika åpner lørdag 28. mars 2020.

I byrådets budsjettforslag for neste år er det både lagt opp til søndagsåpent og lengre åpningstider.

– Ikke et tradisjonelt bibliotek

Det nye hovedbiblioteket skal ifølge biblioteksjefen bli noe helt annet enn et tradisjonelt bibliotek.

Knut Skansen er biblioteksjef for Deichman. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– I dette huset får ikke bøkene stå i første rekke. Vi har plassert dem inn langs veggene. Det er aktiviteten og menneskene som står i sentrum, sier Skansen.

Det blir også en særlig satsing på det digitale. Det kommer til å være 1200 sitteplasser for publikum i bygget mot 250 sitteplasser på gamle Hammersborg.

Animasjon av Deichman Bjørvika. Av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Du trenger javascript for å se video. Animasjon av Deichman Bjørvika. Av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.

Landet mest besøkte kulturinstitusjon

Deichman er landets mest besøkte kulturinstitusjon. I år passerer de tre millioner på årsbasis fordelt på 23 biblioteker rundt i Oslo.

Selvom 40 prosent av befolkningen bruker bibliotekene, skårer Oslo lavere på bibliotekbruk enn de andre nordiske hovedstadene.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen gleder seg til åpningen av Deichman i Bjørvika. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen tror biblioteket blir en viktig del av fritidstilbudet til unge som kanskje ikke får lov til så mye annet.

– Det er et sted foreldre opplever som trygt å sende barna sine, sier Hansen.

40 prosent skal leies ut

Det nye bygget er på 19.600 kvadratmeter. Det er forventet to millioner besøkende i året. Over 60 prosent av bygningen skal brukes til bibliotek. Resten skal leies ut til offentlige og private aktører.

Men utleie kan bli dyrt for kommunen.

Det viser seg nemlig at utleie kan gi Oslo kommune en kraftig momssmell.

Forsinket flere ganger

I 2013 vedtok bystyret i Oslo å bygge det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, like ved siden av Operaen. Prisen ble satt til 2,13 milliarder kroner uten moms. Det var forventet at bygget skulle stå ferdig i september 2016.

I januar 2014 startet byggingen. Allerede i mai samme år ble det kjent at byggearbeidene var kraftig forsinket. Årsaken var problemer med anbudsprosessen. Åpningen ble utsatt til første halvår i 2018.

I april 2015 viste en rapport at biblioteket ble dyrere enn først var planlagt. I tillegg viste rapporten at byggeprosessen ville bli enda mer forsinket. Ny åpning ble nå antydet i midten av 2019.

Det daværende byrådet opprette en midlertidig etat for å følge opp prosjektet bedre. Tidligere OL-direktør Eli Grimsby fikk ansvaret for etaten.

I 2015 ble det vedtatt en ny kostnadsramme på 2,47 milliarder kroner uten moms og at bygget skulle være ferdig innen 31. desember 2019.

– Dette klarer vi, sier Grimsby.

Fra nyttår og frem til åpningen 28. mars skal biblioteket flytte inn og alt i bygget skal testes.

Hovedbiblioteket på Hammersborg skal tømmes

Siden 1933 har hovedbiblioteket holdt til på Hammersborg, men i 2020 er det slutt. Da flyttes bøkene til det nye biblioteket i Bjørvika.

Det er ennå ikke bestemt hva den gamle bygningen skal brukes til. Ingen kommunale eller statlige aktører har vært interessert i å overta.

Høyskolen Kristiania har sagt at de vil legge inn et bud, hvis bygget legges ut for salg.

Deichman bibliotek er Norges største folkebibliotek. De åpnet dørene for største gang i januar 1785 i Oslo.

Utgangspunktet var en gave på 7000 bøker og 150 manuskripter etter Carl Deichmans død.