De reneste lastebilene til Oslo

– Renseteknologien i disse er så avansert at det nesten ikke er utslipp, sier Arne Morten Skjønhaug og kjører fram en ny og skinnende hvit Scania trekkvogn.

Sammen med broren Lars Erik driver han Skjønhaug Transport på Bjørkelangen, et firma med til sammen 17 lastebiler.

Ikke alle lastebilene i flåten er av denne aller mest moderne typen. Snaut halvparten har nyeste renseteknologi, såkalt Euro 6. Dette er det mellomstore transportfirmaets store bekymring om dagen.

Bekymret for ekstrautgiftene. Lars Erik Skjønhaug i Skjønhaug Transport på Bjørkelangen i Aurskog-Høland. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi har regnet ut at bompengeøkningene i Oslo vil gi oss en ekstrautgift på 17.000 kroner i måneden. Noe får vi dekket av oppdragsgiver, men vi blir sittende igjen med ei regning som vi har vondt for å bære, sier daglig leder Lars Erik Skjønhaug.

Marginene er små i denne bransjen, flere av lastebilene er leaset med kontrakter over flere år, og er ikke bare å skifte ut, forteller han.

Dette er de nye bomsatsene for biler som skal inn i sentrum av Oslo. Til høyre er sammenlagtprisen for bom og rushtidsavgift for tyngre biler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Transportører rokerer om

Akershus-selskapet har oppdrag i hovedstaden som gjør at de må gjennom bomringen i rushtida, selv om dette altså koster dem ekstra. I tillegg belastes lastebiler med dieselmotorer eldre enn Euro 6 nå med 60 kroner ekstra i bompenger.

Sammenlagt blir det 193 kroner per passering i morgenrushet mellom 06.30-09.00.

Oslo kommune jobber samtidig med å lage en lavutslippssone som vil straffe de eldste lastebilene enda mer.

For kjøretøy over 12 tonn kan det bli et årsgebyr på 50.000 kroner, eller dagsoblat på 600 kroner, på toppen av bompenger og rushtidsavgift.

Skjønhaug mener dette tvinger transportører til å tenke nøye over hvor de bruker lastebilene.

– De vil bruke det nyeste materiellet i Oslo hvor det svir mest å kjøre med gammelt. Og hvis de velger å ha eldre utstyr, så vil det bli kjørt andre steder i Norge, sier Lars Erik Skjønhaug.

Dette inntrykket får NRK bekreftet fra flere firmaer vi har vært i kontakt med.

Viser at det virker

Transportører vil bruke de nyeste lastebilene i Oslo, og la eldre lastebiler gå i trafikk andre steder, noe oslopolitikeren Andreas Halse (Ap) synes er bra. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette synes jeg er bra, sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Oslos Samferdsel- og miljøkomite, Andreas Halse.

– Det er denne type tilpasning vi ønsker oss. Det er i byen vi har de største problemene med luftforurensing, og det at man flytter de mest forurensede bilene ut av byen er veldig bra, sier han.

Oslopolitikeren synes ikke det er et problem at andre distrikter og byer får flere forurensende tungbiler.

– Det er jo heldigvis få steder i landet hvor forurensing er et så stort problem som her. I vinter måtte vi jo stenge byen for biler i en periode, så ille var det, sier han.