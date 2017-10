Datatilsynet: – Naivt å tro at man kan stoppe vold i osloskolen med kameraer

ØNSKER KAMERAER: Eirik Lae Solberg i Høyres bystyregruppe ønsker overvåkningskameraer på skoler for å forhindre vold. Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Etter flere episoder med vold, trusler og uro på videregående skoler i Oslo peker Høyre på overvåkningskameraer som en løsning.

– Bruk av kamera kan føre til at man avdekker, oppklarer og forebygger nye episoder av vold, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre.

Stovner og Bjørnholt videregående skole har den siste tiden rapportert om flere tilfeller av vold. I forrige uke uttalte Stovner-rektor Terje Wold at han frykter for sikkerheten til sine elever og ansatte.

– Jeg foreslår at kameraer brukes på skoler som virkelig har et problem. Dette er et virkemiddel som kan brukes i en tidsbegrenset periode til man har kontroll på situasjonen, sier Lae Solberg.

– Naivt å tro at kameraer vil hindre vold

KRITISK: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, har ingen tro på Høyres forslag. Foto: Åsa Mikkelsen

– Det virker som et veldig lite gjennomtenkt forslag. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen effekt, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet mener det er urealistisk å tro at man kan stoppe skolevold med overvåkning.

– Kameraovervåkning bidrar i veldig liten grad til å forebygge kriminalitet. Det er ingen dokumentasjon som viser at det har noen særlig effekt, sier Thon

Direktøren viser til at politiet i Oslo forteller om voldshandlinger som blir begått mens de står og ser på.

– Da er det ganske naivt å si at et kamera vil hindre vold i skolen.

– Angrep på barns personvern

UENIG: – Vi har et samfunn der vi blir dokumentert i alle våre bevegelser, sier Guri Melby (V). Foto: Oslo kommune/Sturlason

Venstre mener at overvåkningskamera må brukes med stor omhu ettersom barns personvern er under angrep allerede.

– De blir overvåket mer av foreldre og mye av det de gjør, lagres. Vi vet for lite om hvilke konsekvenser dette har, sier Guri Melby, Venstres gruppeleder i Oslo bystyre.

Hun mener det er for mange ulemper med overvåkningskameraer.

– Skolen skal ikke være et sted der man blir overvåket, sier Melby.

Tidligere har NRK skrevet om barn som har fått privatlivet sitt eksponert på internett. Melby mener overvåkningskameraer bidrar til at barn ikke lærer grensene for privatliv.

– Det har vært mange saker om at barn har opplevd at uheldige filmer blir spredd. Hva lærer de om personvern, dersom voksne skal overvåke dem?, spør Melby.

Får støtte fra byrådslederen

ANDRE TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen mener å styrke skoleøkonomien vil være det beste for å bedre situasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener også at overvåkningskameraer er feil løsning. Han tror andre tiltak vil ha bedre effekt.

– Vi må styrke skoleøkonomien. Skolene trenger flere voksne til stede, sier Johansen.

Lae Solberg er ikke uenig i byrådslederens forslag, men mener overvåkningskameraer også bør vurderes.

– Vi er naive hvis vi tror dette kan løses bare med virkemidler som miljøarbeidere og styrking av skolehelsetjenesten.