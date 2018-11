Dagbladet: Oslo-advokat siktet for grov korrupsjon

En advokat i Oslo ble i forrige uke pågrepet av politi fra seksjon for økonomi og spesialetterforskning. Advokaten er siktet for grov korrupsjon, men ble løslatt etter avhør, skriver Dagbladet.

Det er foreløpig uklart hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Politiadvokat Christian Stenberg sier at siktelsen er på grov korrupsjon fordi advokaten var offentligoppnevnt medhjelper samtidig som han hadde autorisasjon som advokat. Foto: NRK

– Advokaten var oppnevnt som medhjelper i forbindelse med et tvangssalg av en leilighet i Oslo. I den forbindelse har han krevet inn og mottatt penger fra eieren av boligen som skulle tvangsselges. Det skal være beløp i størrelsesorden 20.000 kroner og forskjellige tjenester, sier politiadvokat Christian Stenberg til Dagbladet.

Politiet har gjennomført en ransaking og har beslaglagt tre PC-er og en telefon.

– Vanligvis skal det mer penger til før det skal bli betraktet som grov korrupsjon. I denne saken mener vi at det er grovt. Han har opptrådt på vegne av det offentlige, han er en offentlig oppnevnt medhjelper og har i tillegg autorisasjon som advokat, sier Stenberg til NRK.

Strafferammen på grovkorrupsjon er ti års fengsel. Stenberg presiserer at beløpet i denne saken tilsier at det ikke er sannsynlig at man bruker hele strafferammen.