Dagbladet: Ga millionkontrakt til styrekollega

Oslo Havn ved havnedirektør Anne Sigrid Hamran ga i 2013 rekrutteringsfirmaet Hodejegerne AS et oppdrag verdt 1,5 millioner kroner.

I forbindelse med anbudsrunden evaluerte Hamran alle de 23 selskapene som konkurrerte om jobben. I kategorien «personlig egnethet» fikk Hodejegerne 2,0 poeng, som er den høyeste scoren mulig, mens alle de andre selskapene kun fikk 0,2 poeng. Det førte også til at Hodejegerne vant anbudet, skriver Dagbladet.

Kontaktpersonen hos Hodejegerne AS, Åge Petter Christiansen, hadde sittet i styret til Kirkens Bymisjon i over to år med havnedirektøren, før selskapet hans fikk oppdraget, skriver avisen.

Ifølge avisen fikk flere konkurrenter fikk bedre score enn Hodejegerne på pris og kvalitet. Grunnen til at «personlig egnethet» var med som et kriterium, var at rekrutteringsselskapet skulle hjelpe havnedirektøren til å ansette ny toppledelse i Oslo Havn.

– Her har man altså funnet personen hos Hodejegerne som meget godt egnet, mens alle andre har fått en poengsum som i realiteten tilsier at de er svært dårlig egnet til oppgaven. Dette er noe jeg egentlig tviler på, ut fra firmaene som har gitt tilbud, sier advokat Marianne Dragsten til Dagbladet. Dragsten er ekspert på offentlige anskaffelser.

Året etter at Hodejegerne jobbet hos Oslo Havn, gikk Hamran fra å være ordinært styremedlem til styrets nestleder. I juli i fjor ble hun styreleder.

Hamran avviser ovenfor avisen at hun som havnedirektør hadde personlige relasjoner til Åge Petter Christiansen. Også Christiansen avviser at de to hadde en privat relasjon.

Til NRK sier Hamran at hun ikke lenger jobber for Oslo havn, og at det er de som må kommentere saken. Oslo Havn har enda ikke svart på NRKs henvendelse.