Container kan eksplodere: – Situasjonen er dramatisk

Politiet og brannvesenet frykter containeren kan sprenge og jobber nå med å få kontroll på situasjonen.

– Situasjonen er dramatisk. Det er stor eksplosjonsfare, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg.

Containeren står ved Elveveien 33 i tettstedet Kråkstad i Ski kommune i Akershus. Den brenner kraftig.

Nødetatene har sperret av området og satt opp en sikkerhetsavstand på 300 meter. I nærheten av containeren ligger det en skole, en barnehage og et bo- og servicesenter.

Brannen startet i forbindelse med sveisearbeid. Gassflaskene som brenner inneholder oksygen og acetylengass.

Acetylen Ekspandér faktaboks Acetylen er en fargeløs gass med lite utpreget lukt. Når teknisk acetylen kan lukte meget ubehagelig, skyldes det forurensninger.

Væskeformig acetylen er meget eksplosiv og kan ikke transporteres. Gassen blir derfor løst i aceton under trykk (se dissous-gass) på spesielle stålflasker.

Acetylen brenner i luft med sterkt lysende flamme og har vært brukt til belysningsformål.

I spesielle brennere med oksygentilførsel brenner acetylen med en ikke lysende flamme av meget høy temperatur. Denne brukes til skjæring og sveising av jern eller andre metaller. (Kilde: Store norske leksikon)

Skyter mot gassflaskene

– Situasjonen er fortsatt uavklart, men vi har flere enheter på stedet, forteller vaktleder hos brannvesenet, Roger Andersen.

Skarpskyttere fra politiet prøver å skyte i stykker gassflaskene før de eventuelt eksploderer. Brannvesenet kan ikke gå for nærme containeren, på grunn av eksplosjonsfaren.

Like etter klokken 16.30 melder politiet på Twitter at de har skutt mot en av flaskene i håp om at innholdet skal brenne ut fortere.

Evakueres til skole i nærheten

Flere beboere fra Elveveien 44 har blitt bedt om å evakuere raskt til Kråkstad skole, som ligger rett i nærheten.

Politiet sier også at de ønsker at alle beboere mellom E18 og Kråkstad skole skal evakuere så fort som mulig.

– Folk bør bruke bilen, hvis de kan, sier operasjonsleder Tom Sandberg.

Andre beboere i nærheten må holde vinduene sine lukket og holde seg unna stedet.

Holder elevene samlet

Kråkstad og Skotbu skoler har rundt 350 elever fordelt på Skotbu (1. – 4. klasse) og Kråkstad (1. – 10. klasse).

– Vi har sendt melding til alle foreldrene. De kan komme å hente barna sine på nordsiden av skolen. Ingen elever får lov til å gå alene hjem, sier rektor på Kråkstad og Skotbu skoler, Rune Solberg.

Han sier at verken han eller elevene opplever situasjonen som dramatisk.

– Det er trygt hos oss og ingen dramatikk. Elevene holder seg innendørs og er samlet, sier rektoren.

De fleste elevene har også dratt hjem for dagen, før det begynte å brenne i containeren. Ifølge rektoren er det rundt 30 elever på skolen nå.

Evakuerte beboere samler seg i skolen sin gymsal.

Fylkesvei stengt

Vegtrafikksentralen øst melder også om at fylkesvei 28 fra E18 på strekningen Kråkstad til Kråkstad skole er stengt i begge retninger på grunn av brannen.