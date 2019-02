Christian Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet

– Tryvannstårnet er ett av min barndoms ikoner. Jeg ønsker å gi Tryvannstårnet tilbake til byen, sier Christian Ringnes til NRK ved foten av det 118 meter høye betongtårnet på Oslos tak.

Forretningsmannen, eiendomsinvestoren og kunstsamleren står fra før bak skulpturparken i Ekebergskråningen og vidløftige planer om en gondolbane fra Bjørvika til Ekeberg, blant mye annet.

Nå vil han også kjøpe Tryvannstårnet av Oslo kommune.

Stengt i 2004

Publikum har ikke hatt adgang til tårnet siden utsiktsplattformen stengte i 2004 på grunn av manglende rømningsvei.

Etter at FM-nettet ble slukket i september 2017 er tårnet et tomt skall som ikke lenger er i bruk hverken som radio- og tv-mast eller til telekommunikasjon.

OVER OG UT: Slik så og hørtes ut da NRKs Olav Viksmo Slettan slukket FM-nettet i Tryvannstårnet 20. september 2017, mens Østlandssendingens Knut Erik Solhaug rapporterte direkte.

– Dette bør åpnes for publikum igjen. Det betyr samarbeid med Tryvann Vinterpark, det betyr servering, både en kafé og en litt finere restaurant à la Ekebergrestauranten.

Overraskelse

– Og så: En overraskelse helt på toppen der oppe hvor du har den åpne balkongen. Men det vil jeg ikke si noe om i dag, sier Ringnes.

– Vil du røpe noe mer om det?

– Nei, det vil jeg ikke, men du kan jo se at potensialet er enormt!

– Kanskje en zipline eller en gondolbane?

– Vet du hva; en zipline er en frisk idé. Det skulle ikke vært meg imot, men det er ikke det som var min idé. Men vi kan legge på den òg, sier Christian Ringnes.

Uviss framtid

Oslo kommune har satt i gang prosessen med å finne ut hva de skal gjøre med tårnet i framtida. Etter det NRK forstår tar ting tid blant annet fordi det fortsatt er detaljer rundt avslutningen av leiekontrakten med Telenor som må avklares.

– Jeg kjenner bare Christian Ringnes' forslag gjennom media, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Hun er politisk ansvarlig for Bymiljøetaten, som forvalter tårnet.

– Men jeg ønsker at tårnet skal tas i bruk. Det er et av de flotteste og mest kjente landemerkene i Oslo. Til hva og hvordan det skal tas i bruk er noe vi må komme tilbake til.

Selge eller leie ut?

Et av spørsmålene som må avklares er om tårnet skal selges eller leies ut. Chistian Ringnes gjør det klart at han kun er interessert i å kjøpe.

– Dette kommer til koste. Jeg vet ikke om det vil koste 25 eller 50 millioner, men det er en svær jobb som skal gjøres. Det er komplisert med rømning, og vi mener at vi har funnet en løsning på det.

– Det er ingen som vil betale det det koster og ikke eie det etterpå, tror jeg. Det blir for risikabelt, sier Ringnes.

ARKITEKTUR I ARV: Dagens Tryvannstårn ble tegnet av den profilerte arkitekten P.A.M. Mellbye for om lag 60 år siden. Nå er sønnen Ajas Mellbye (t.v.) og samme firma engasjert for å realisere Christian Ringnes' visjoner for Tryvannstårnet. Foto: Olav Juven / NRK

Vil ha fortgang

For å få fortgang i saken varsler Høyre at de vil fremme et privat forslag i bystyret om å legge tårnet ut i det åpne markedet.

– Vi ønsker at Tryvannstårnet igjen kan bli et sted for Oslos befolkning og for turister med et restauranttilbud og et utsiktspunkt der folk kan se utover Oslo og hele Østlandet, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Hva sier du til interessen fra Christian Ringnes?

– Det syns jeg er positivt. Men Oslo kommune bør da gå ut og spørre alle interesserte om de ønsker å overta driften av tårnet eller kjøpe det, og så må det være en konkurranse, sier Lae Solberg.