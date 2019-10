Byrådsplattformen i Oslo er klar

I fire uker har Oslo-toppene til de tre byrådspartiene forhandlet om hvordan Oslo skal styres de neste fire årene.

Forhandlingene har pågått i ærverdige Mangelsgården i Storgata.

Mandag kveld ble resultatet godkjent av representantskapene til Oslo Arbeiderparti, Oslo MDG og Oslo SV.

Representantskapet er partienes øverste organ utenom årsmøtene.

– God Ap-politikk

– Representantskapsmøtet i Oslo Arbeiderparti har nå gitt enstemmig tilslutning til og applaudert at vi skal gå inn i et byrådssamarbeid med MDG og SV, slo Oslos Aps leder Frode Jacobsen fast litt over halv ni.

– Har Arbeiderpartiet fått noen klare seire?

– Når plattformen blir presentert i morgen formiddag, er jeg helt sikker på at de som har stemt Arbeiderpartiet og medlemmene av Oslo Arbeiderparti vil kjenne seg godt igjen.

– Det vil være mye god Arbeiderparti-politikk i det dokumentet, sier Jacobsen.

FIKK PARTIET MED SEG: Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Aps leder Frode Jacobsen fikk støtte fra et enstemmig parti i Samfunnssalen mandag kveld. Foto: Olav Juven / NRK

Ap-, MDG- og SV-byråd

Dermed er det klart at Raymond Johansens mindretallsbyråd fortsetter med de samme partiene som har styrt Oslo siden valgseieren i 2015.

Forskjellen er at Arbeiderpartiet er svekket etter valget. MDG og SV styrket seg i forhold til partiet som tradisjonelt har dominert på rødgrønn side.

Aps forhandlere har derfor blitt møtt med tøffe krav om økt gjennomslag fra MDG og SVs side.

– Jeg vil ikke rangere hvor tøffe kravene har vært. Her er det tre forskjellige partier som har ulik profil og ulike saker. Det handler om å finne gode løsninger som alle kan stå inne for, og det er jeg sikker på at vi har gjort, sier Frode Jacobsen.

Hvordan den nye politiske avtalen vil påvirke Oslo-folk flest får vi vite tirsdag klokka 11. Da blir byrådsplattformen offentliggjort på en pressekonferanse.

Byrådet klart onsdag

Hvilke politikere som skal sitte i byrådet blir først gjort kjent onsdag. Samme ettermiddag møtes det nye bystyret for første gang.

Der vil byrådet bli innsatt med støtte fra Rødt. Det er imidlertid ennå ikke laget noen formell samarbeidsavtale mellom byrådet og Rødt, slik tilfellet var for fire år siden.

Borgen ordfører

Bystyret kommer også til å gjenvelge Marianne Borgen (SV) som ordfører. Det har ligger i kortene siden valget.

Alt tyder også på at Kamzy Gunaratnam (Ap) fortsetter som varaordfører.

Fordelingen av heltidsvervene i bystyret er noe partiene har forhandlet om parallelt med byrådsforhandlingene.

Etter det NRK erfarer har muligheten for at varaordføreren i stedet skulle komme fra MDG blitt luftet i sluttfasen av forhandlingene. Det er neppe aktuelt, sier kilder til NRK.

Les også: Dette er Oslos mest populære politiker