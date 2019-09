– Da har vi MDG på vår venstre side her, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da delegasjonene til Arbeiderpartiet, MDG og SV satte seg rundt forhandlingsbordet i Mangelsgården i Storgata klokka 12 i dag.

– Jeg håper dere legger merke til det, fortsatte Johansen til latter blant politikere og journalister.

GOD STEMNING: Byrådsleder Raymond Johansen gjorde et poeng av at Ap hadde MDG til venstre. De andre på bilder er Oslo Aps leder Frode Jacobsen, Oslo MDGs leder Einar Wilhelmsen og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Foto: Olav Juven / NRK

MDG-Venstre-flørt

Bakgrunnen for Johansens spøkefulle plassering av MDG i det politiske landskapet er flørten mellom MDG og Venstre, som har dannet opptakt til forhandlingene om ny byrådsplattform.

Da det borgerlige valgnederlaget var et faktum, antydet Venstre-topp Hallstein Bjercke til DN at hans parti kunne komme til å skifte side i Oslo.

Dermed inviterte Oslo MDG-leder Einar Wilhelmsen Bjercke til en prat for å drøfte mulighetene for å bytte ut Rødt med Venstre som støtteparti for byrådet.

– Ikke forhandlinger

De to hadde et flere timer langt møte tirsdag ettermiddag. Der ble de blant annet enige om ikke å si annet enn at de hadde hatt gode samtaler.

Samtidig prøvde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) å avdramatisere flørten.

– Kontakten dreier seg ikke om noen form for forhandlinger mellom Oslo MDG og Oslo Venstre, skrev Johansen i en sms til flere medier.

– Spennende med Venstre

– Nå skal vi tre partiene sette oss rolig ned og forhandle. Vi har god tid. Vi har samarbeidet veldig godt med Rødt i de åra som har vært, sa Johansen om saken da han ankom forhandlingslokalet i Mangelsgården i dag.

– Det er spennende det som skjer med Venstre. Noen kommentar utover det har jeg egentlig ikke, la han til.

– Ser du på flørten mellom MDG og Venstre som over?

– Det er det ikke opp til meg å kommentere.

– Vil byrådet fortsatt ha en samarbeidsavtale med Rødt?

– Det er veldig aktuelt å snakke om det, ja. Absolutt, sa Raymond Johansen.

Ikke flertall

MDGs forhandlingsleder, samferdselsbyråd Lan Marie Berg, svarte slik på samme spørsmål:

– Vi har gått til valg på det samarbeidet vi har med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Så ser vi at vi ikke har flertall sammen. Da må vi jo snakke om hvordan vi løser det. Og det har jeg stor tro på at vi kommer til å finne en løsning på.

– Med Rødt primært?

– Vi er som sagt åpne for hvordan vi skal finne ut av det, men det skal vi finne en løsning på i dette rommet, sa Lan Marie Berg på vei inn i møtelokalet.

ÅPEN: MDGs sjefforhandler Lan Marie Berg er åpen for hvordan byrådet skal finne flertall. Oslo MDGs leder Einar Wilhelmsen (til høyre) hadde tidligere i uka samtale med Venstre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Svekket Ap

Det Ap, SV og MDG først og fremst skal finne en løsning på i den ærverdige Mangelsgården fra 1698, er hva som skal stå i den nye byrådserklæringen.

Forutsetningene er annerledes enn da de tre partiene forhandlet på Østmarksetra for fire år siden.

Den gang hadde Ap 20 av byrådspartienes til sammen 28 mandater i bystyret. Nå har de tolv av 27 og ikke lenger flertall.

MDG og SV varslet tøffe krav med det samme valgresultatet var klart.

– Vi har sagt at vi ønsker oss lavere kollektivpriser, sa Oslo MDGs leder Einar Wilhelmsen til NRK Østlandssendingen morgenen etter valget.

MDG lovte i valgkampen å senke billettprisen med 20 prosent. Det vil koste 700 millioner kroner i året hvis det også skal gjelde i Akershus.

Flere SV- og MDG-byråder?

Senere samme dag sa SVs Sunniva Holmås Eidsvoll at hennes parti vil ha gratis aktivitetsskole for alle barn fra 1.-4. klasse, en ny sosial boligpolitikk, hyppigere kollektivavganger i rushtida og velferd uten profitt.

De to partiene ønsker seg dessuten flere byråder enn de har i dag.

Men i dag var det ingen som ville snakke med store bokstaver om egne krav,

– Jeg har store forventninger til at vi skal starte å forhandle og gleder meg veldig til det, sa byrådsleder Raymond Johansen.