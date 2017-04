Byrådet vil forlenge utepilsen i Oslo

I dag er det serveringsstedene i den innerste sentrumsdelen av Oslo som får ha åpent lengst, i tillegg til noen steder i sentrumsnære bydeler.

Men Oslo vokser, og nå vil byrådet utvide skjenkemulighetene.

UTEPILS: – Det blir flere steder som kan servere alkohol noe lenger, sier Geir Lippestad. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Folk ønsker seg et mangfoldig uteliv, og vi ønsker at ikke alle skal oppholde seg i sentrum samtidig. Vi vil at folk også skal kunne kose seg i nærheten av der de bor, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Det som kalles indre sentrum skal utvides, hvilket betyr at flere utesteder kan ha åpent til halv fire på natta og ha lengre uteservering (se faktaboks for hvilke områder dette gjelder).

Fast utvidet åpningstid

Lengre åpningstider slår bra an hos Anders Kvamme. Foto: Else Karine Archer / NRK

Forslaget til nye skjenkeregler innebærer at mange steder som i dag har «midlertidig utvidet åpningstid», får beholde det fast.

Det betyr at alle automatisk har åpningstid til klokken 03.00, uten å måtte søke.

– Det er positivt både for området og Oslo generelt fordi jeg synes Oslo stenger litt for tidlig. Jeg kommer til å benytte meg av at de holder åpent lenger, sier Anders Kvamme, som sitter på Olaf Ryes plass og nyter vårsola og en pizza.

Jon Demred er glad for lengre uteservering. Foto: Else Karine Archer / NRK

Forslaget innebærer også at noen steder som i dag stenger klokken 02.00, kan drøye en time til. Andre får også servere ute én time lenger enn før, fram til midnatt.

– Det er herlig! Vi bor på de nordlige breddegradene, det er lyst veldig lenge og man har lyst til å sitte ute så lenge som mulig, særlig hvis man røyker, mener Jon Demred.

Forslaget er nå ute på høring, og er ikke vedtatt ennå.

Bydelene skal få mer makt

Bydelene skal også kunne definere sitt eget lokale sentrum, og kunne gi flere serveringssteder lengre åpningstid i disse områdene.

– Tidligere har dette vært uoversiktlig, og man har måttet søke til den enkelte bydel og vært avhengig av en praksis som har vært ulik fra bydel til bydel. Nå får vi alt inn i én forskrift, og de samme reglene gjelder for alle. Driver du et utested, vet du hva reglene er og hva du har å forholde deg til, forteller byråd Lippestad.

Daglig leder hos Villa Paradiso på Olaf Ryes plass, Kjersti Gjesdal, er forsiktig optimist.

– Vi kommer til å forholde oss til de andre på stripa her, og holde åpent én time lenger. Men vi tenker også på naboene, for vi vil ha et godt naboskap. Derfor har vi to tanker i hodet samtidig, sier Gjesdal.