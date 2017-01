Byrådet sponser elektriske varesykler

Tanja Hauge Reine drømmer om el-lastesykkel. Foto: Amund Dyrhaug

– Det er minst tre sitteplasser på lasteplanet, og sikkert plass til masse matvarer hvis du ikke fyller opp med barn, sier Tanja Hauge Reine, mens hun ser på et bilde av drømmesykkelen: En elektrisk varesykkel.

– Jeg ser for meg at den kan brukes til mye praktisk, som handling og henting i barnehage. Dessuten har jeg en romantisk forestilling om søndagsutflukter med piknik i parken, litt sånn som i Danmark, der de frakter alt de trenger på sykkelen, sier Reine.

– Godt alternativ til bilen

Men elsykler er dyrt, og de med lasteplan koster enda mer, fra snaut 20 000 til rundt 50 000 kroner. Det ønsker Oslo kommune å gjøre noe med. Fra 1. februar kan privatpersoner og bedrifter søke om å få inntil 10 000 kroner til kjøp av elektrisk varesykkel.

– Vi må bruke mindre plass for å transportere oss og jeg tror el-lastesykkel kan være et godt alternativ til bilen, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg vil sponse el-lastesykler. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I fjor kunne folk søke om tilskudd til vanlige elsykler. Nå er det satt av 5 millioner kroner til batteridrevne varesykler, i håp om at flere lar bilen stå.

Borettslag kan søke

Ordningen fikk mye kritikk i fjor. Flere sa at pengene burde vært brukt annerledes slik at de kom flere til gode. Det er fortsatt førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, uavhengig av inntekt og løfter om å la bilen stå.

– Selv om vi hadde en stor bølge av kritikk i fjor, så viste jo en rapport vi fikk utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt at det var en veldig god effekt. Det er jeg glad for, og det betyr noe for hvordan vi kan sette i gang markedet for el-lastesykler og elsykler. Det gjør at vi kan få et bedre og mer effektivt transportsystem i Oslo, og at vi kan få bedre luft og mindre klimagassutslipp, sier Berg.

– Men hadde det ikke vært en fordel å gi tilskuddet til noen som ellers ikke hadde hatt råd til en sånn sykkel?

– Selvfølgelig er det et aspekt. Vi har en pott på to millioner for næringsdrivende, organisasjoner og også borettslag, og det vil jo bety at flere kan bruke sykkelen, sier Berg.

– For meg er nok det avgjørende, for prisen er altfor høy i dag til at det er innenfor vårt familiebudsjett, sier Tanja Hauge Reine.

– Har du søknaden klar?

– Jeg må jo finne den frem nå, da, og være tidlig ute, så en sikrer seg, sier Reine.