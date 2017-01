Bygger Oslos råeste DNT-hytte på Vettakollen

Vettakollen er et av de flotteste utsiktspunktene i Oslo. Fra dette «byfjellet» har du utsikt langt utover Oslofjorden og mot Marka i øst og vest. Nordvest for toppen kommer noe turfolket kan glede seg til (se kart nederst i saken).

– Vi skal rive denne gamle hytta og bygge en moderne hytte, forteller daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg.

Vi har gått det korte stykket opp fra T-banen. Den gamle hytta kalles «Jonsbu» og eies av Oslo kommune. Turistforeningen har fått en langtids leieavtale for tomten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det skal hugges flere trær foran hytta. Ute blir det bålplass, og DNT håper barnehager og skoleklasser kommer på dagstur. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Vi har fått tillatelse fra byantikvaren til å rive. Beliggenheten er fantastisk, forteller den entusiastiske DNT-sjefen.

Ultramoderne utseende

Glem smårutete vinduer, nå er det ny arkitektur som gjelder. Hytta er tegnet av Snøhetta og blir lik en av hyttene DNT planlegger på Tungestølen innunder Jostedalsbreen i Sogn og Fjordane.

– Vi skal sette fotavtrykk fra den tiden vi er i. Folk kan vente seg noe riktig spennende, lover DNT-sjefen.

Artikkelen fortsetter under bildet.



Anne Cecilie Haug i Snøhetta. Den ubetjente hytta blir på ca. 80 kvadratmeter, med 12 sengeplasser. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Hytta består av to femkanter og er utformet for at vinden ikke skal ta tak, forklarer Anne Cecilie Haug i Snøhetta.

– Vinduet i fellesrommet vender mot den fantastiske utsikten og soveromsvinduet mot den trolske skogen bak, sier Haug.

Hun sier store vinduer er viktige.

– Du kan gå inn og fortsatt oppleve noe av naturen. Med spennende arkitektur kan det hende det kommer folk som er mer interessert i å se på hytta enn å gå tur, sier arkitekten.

– Hytta blir mål for både dagstur- og overnattingsturister, sier Wikborg.

Nyhytta har arbeidstittel «Fuglemyrhytta» etter Fuglemyra 100 meter unna. Her har det vært orrhaneleik i tidligere tider, men nå er det sannsynligvis for mange turgåere her til at fuglene trives.

Bynær jubileumshytte

Hytta ligger 2-3 kilometer fra T-banen til Frognerseteren (nedovertur) eller Vettakollen/Skådalen (oppovertur). Går du fra velkjente Sognsvann må du legge til et par kilometer. Stien til hytta blir blåmerket.

– Dette blir kanskje den mest bynære hytta vi har, sier Wikborg.

– Kan det bli slitasje på naturen hvis hytta blir populær?

– Jeg tenker at det å merke stier kanaliserer trafikken, slik at vi skaper slitasjen i noen begrensende områder. Det må vi tåle bynært, sier Wikborg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vettakollen er et av Oslos flotteste utsiktspunkter. Foto: Nina Didriksen / NRK

Planen er å åpne hytta i august 2018, når Den Norske Turistforening feirer 150-årsjubileum. DNTs første formann var Thomas Heftye, som eide Frognerseteren og også Sarabråten i Østmarka. En bauta til minne om Heftye står nedenfor Midtstuen stasjon, som også er et egnet utgangspunkt for tur til den nye hytta.