Butikksjef dømt for underslag

En tidligere daglig leder i en matvarebutikk i Ski er dømt til 75 dager i fengsel for underslag, skriver Østlandets Blad. Kvinnen innrømmet i Follo tingrett å ha brukt 150.000 kroner tilhørende Norsk Butikkdrift AS til å innfri et privat lån.