Bussjåfør mistet førerkortet etter livsfarlig forbikjøring

Den kvinnelige sjåføren erkjente den uaktsomme kjøringen i avhør med politiet tirsdag, skriver Budstikka.

Politiadvokat Carl Johan Løken sier til avisa at saken er sendt videre til påtale, og at det derfor ennå ikke er bestemt om den går til retten eller avgjøres med et forelegg.

Løken sier at det skal ha vært en episode i forkant av forbikjøringen, som nesten endte med en frontkollisjon.

– I forhør med kvinnen har dette vært et tema. Det skal ha vært en provokasjon i forkant av forbikjøringen, men akkurat hva det innebærer kan jeg ikke gå i detalj på, sier Løken til NRK.

Kolliderte nesten med møtende bil

Bussen som gjorde forbikjøringen var rute nummer 210 mellom Slalåmveien/Bykrysset og Sandvika. Forbikjøringen skjedde rundt klokken 23 onsdag kveld.

På filmen ser man bussen kjøre forbi i motgående kjørefelt i en rundkjøring, før den kaster seg inn i riktig kjørefelt.

I siste liten klarer den å unngå en front mot front-kollisjon med en møtende bil i tunnelåpningen.