Bryter kjøreforbudet

116 sjåfører har blitt anmeldt for å bryte kjøreforbudet i Oslofjordtunnelen, som ble innført etter lastebilbrannen 5. mai, skriver Østlandets Blad. Forbudet gjelder mellom klokken 07–09 og 15–18 på hverdager for kjøretøy som er over 12 meter lange.