Brukte dieselforbudet til å forsøke å svindle bilister

– Jeg syns jo ikke noe om dette i det hele tatt. Det er sikkert mange som går på det, og det er jo synd, sier Lars Bjørnstad.

Tirsdag mottok han en sms fra noen som utga seg for å være fra Oslo kommune.

Der stod det at bilen hans var registrert kjørende på en kommunal vei i hovedstaden og at han derfor ville bli belastet et gebyr på 1500 kroner. Pengene ble han bedt om å overføre til et kontonummer.

– Jeg har en innebygd skepsis til sånt, men det er det jo ikke alle som har, sier Bjørnstad, som til vanlig pendler fra Hakadal til Oslo.

Svindelforsøket kommer etter dieselforbudet i Oslo tirsdag. Hensikten med forbudet var å bedre luftkvaliteten i hovedstaden.

Forstod at det var svindel

I sms-en stod det blant annet:

«I forbindelse med dieselforbudet på kommunale veier i Oslo er ditt skilt blitt registrert kjørende inn på en kommunal vei via vårt skiltavlesningssystem. Du vil bli belaste er gebyr på kr 1500. Dette skal innbetales til konto 6003.01.10001. KID: Ditt bil nummer»

Lars Bjørnstad forstod fort at sms-en måtte være svindel. Foto: Privat

Men Bjørnstad skjønte rimelig fort at sms-en ikke kunne være sendt fra Oslo kommune. Han hadde nemlig brukt firmabilen i Oslo sentrum tirsdag, og den er ikke registrert på ham.

– Og privatbilen min er bensinbil, uansett, sier Bjørnstad, som jobber som vaktmester og bruker mye bil i Oslo.

I tillegg visste han at ingen ble bøtelagt denne første dagen med dieselforbud.

– Kontakt politiet

I sms-en står det blant annet at man kan gå inn på Oslo kommune sine hjemmesider. Det står også at avsenderen er Oslo kommune, selv om det ikke stemmer. Foto: skjermdump

Bymiljøetaten kjenner til sms'ene og sier de har mottatt fem henvendelser om saken. De har ikke hørt om noen som har betalt inn beløpet.

– Vi synes ikke det er greit at noen forsøker å lure noen ved å sende ut denne type sms, enten det er en reel svindel eller en dårlig spøk, sier pressekontakt i Bymiljøetaten, Monica Thorud Olsen.

Olsen understreker at meldingen ikke kommer fra dem og sier at de uansett ikke har myndighet til å bøtelegge.

– Det er kun Statens vegvesen og politiet som kan gi bøter på denne måten, men de ville ikke ha gjort det via sms, sier hun.

Hun oppfordrer folk til å kontakte dem eller politiet dersom de har mottatt lignende henvendelser.

Da NRK undersøkte kontonummeret viste det seg at det ikke gikk an å overføre penger. Ifølge Finans Norge kan det skyldes at kontonummeret aldri har eksistert, at banken har avsluttet kontoen eller at kontoinnehaver selv har avsluttet kontoen.