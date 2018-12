Brant kraftig i rekkehus – Beboere ble evakuert

En av husene i et rekkehuskompleks skal brenne kraftig, og politiet sier at de frykter at det skal spre seg til hele rekka.

– Det brenner kraftig i første etasje i ett av rekkehusene, sier operasjonsleder, Gjermund Stokkli, til NRK.

Brannvesenet har startet slukking på stedet og totalt ti beboere i Nyjordstubben på Bjørndal

har blitt evakuert.

– Vi har evakuert alle som bor både der det brenner og rekkehusene i nærheten, sier han.

SLUKKET: Ved 20.30-tiden kan politiet melde at brannen er slukket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brannvesenet fikk melding om brannen fra folk på stedet, som sa at det brant kraftig.

– Vi kjørte masse brannbiler dit og startet slukkeinnsats med flere røykdykkere, sier Ola Klakegg, vaktkommandør ved Oslo 110-sentral.

Han forteller at de fikk begrenset selve brannen fort, men at de ikke er utelukket at den har spredd seg.

– Vi begynner å få kontroll. Vi har slått ned selve brannen som har vært i første etasje, og vi jobber med å skjære opp veggene for å se om den kan ha spredd seg, sier Klaegg.

Beboere i området bes om å lukke vinduer fordi de skal være mye røyk i området.

Litt før klokken 20.30 melder politiet at brannen er slukket, og at beboere kan flytte tilbake i de to andre boenhetene som ligger vegg til vegg med huset det brant i.