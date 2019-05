Brannvesenet: Brannen i gammel bygård i Oslo slukket

Den aktuelle leiligheten ligger i Munkedamsveien på Skillebekk i Oslo. Politiet meldte at nødetatene rykket ut til brannen rundt klokken 22.40 søndag kveld.

Ifølge brannvesenet har brannen spredt seg til takkonstruksjonen i bygget, og flere beboere i bygården ble evakuert. 110-sentralen i Oslo meldte på Twitter like før klokken 23.00 at bygården det brenner i er gammel.

– Klokken 22.35 fikk vi beskjed om at brenner i et bygg i Munkedamsveien. Så langt har vi evakuert cirka 20 personer. Det er ikke noen opplysninger om at noen er skadd, sier Rune Bjørsvik, politiets innsatsleder på stedet, til NRK.

Det brant i en eldre bygård i Munkedamsveien i Oslo søndag kveld. Foto: Tarjei Kramviken / NRK

– Utfordrende bygningsmasse

Brannvesenet på stedet sier rundt klokken 23.20 at man begynner å få god kontroll på brannen.

– Vi har undersøkt de berørte leilighetene i de aktuelle etasjene. Det er et tjuetalls personer som er evakuert, ingen skadde. Det er utfordrende bygningsmasse, fordi det er en eldre bygård, sier Jørgen Lie, fungerende brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat.

Det er foreløpig uklart hvordan brannen startet. Brannvesenet opplyser at to leiligheter vil være ubeboelige etter brannen, på grunn av materielle skader.

Like etter klokken 23.30 melder brannvesenet på Twitter at brannen er slukket.

Nærmere 30 brannmenn har vært i arbeid på stedet.

Brannvesenet i Oslo opplyser at leiligheten det begynte å brenne i ligger i 6. etasje i bygården. Også beboerne i flere andre leiligheter i bygget evakueres.

