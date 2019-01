– Vi starter allerede i tirsdag med befaring av escape rooms her i Bergen. Folk er jo urolige, så etter brannen i Polen satte vi raskt ned en arbeidsgruppe og drar nå ut på besøk, sier Janicke Larsen som er avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen.

Escape room er et spill der folk blir innelåst i et rom og har en tidsfrist på å løse gåter og oppgaver for å komme seg ut. I Polen døde fem tenåringer forrige uke, da det brøt ut brann på et slikt sted. Eieren av anlegget er siktet i forbindelse med ulykken.

– Vi har nettopp hatt et ekstramøte for å kartlegge hvor mange slike escape rooms vi har i vårt område, og har avtale om befaring i morgen, tirsdag, sier avdelingsleder Janne Hovdenakk i Follo brannvesen.

I Trondheim regner de med at det finnes omtrent ti slike steder. Branntjenesten har nå tatt kontakt med alle eierne og planlegger befaring. Også Oslo brann- og redningsetat sier de vil vurdere behovet for slike tilsyn fremover.

Ikke et satsingsområde

Anna-Karin Hermansen i Trøndelag ser det er et viktig grunnprinsipp for alle lokaler der publikum ferdes, at man enkelt skal komme seg ut hvis det brenner. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Escape rooms er et nokså nytt fenomen og derfor har det ikke vært noe tradisjonelt satsingsområde for brannvesenet, sier avdelingssjef for forebyggende avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Anna-Karin Hermansen.

Hun mener det er behov for å se på både varsling av brann og rømningsveier av slike steder etter den tragiske brannen i Polen.

– Brannsikkerheten må være ivaretatt. Bygget skal være tilrettelagt og klar for rømming ved behov, og papirene må være i orden, sier Janne Hovdenakk i Follo.

I Bergen skal befaringene denne uken evalueres i ettertid.

– Vi må vurdere om dette er noe vi burde sett på på en annen måte tidligere, sier Janicke Larsen.

Fant mange feil i Polen

Brannvesenet i Polen har sjekket 178 såkalte «escape rooms» etter at de fem tenåringene døde i brannen fredag. Av de 178 stedene som ble sjekket fant myndighetene feil på 129 av dem, 13 ble stengt på dagen, melder Reuters.

– Det er ingen grunn til å tro at det er farlig på slike steder i Trondheim. Vi har ikke fått noen bekymringsmeldinger, og de vi har snakket med hittil har et system for varsling og rømming, sier Anna-Karin Hermansen.

Hun understreker viktigheten av at alle som driver escape rooms tar ansvar for brannsikkerheten og har øvelser.

NRK har tidligere snakket med flere av dem som driver escape rooms i Norge. De sier de tar brannsikkerheten svært alvorlig for spillerne som løser gåter i deres rom.