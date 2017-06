Brann på kjøpesenter slukket

Det brant i deler av fasaden og i en ventilasjonssjakt. Brannalarmen gikk i hele bygget, og en stor mengde mennesker evakuerte bygget, opplyser brannvesenet.

De rykket ut med seks brannbiler. Politiet ble varslet klokken 17.21, og da var brannvesenet allerede på stedet.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Det har vært en del røyk og varmgang i ventilasjonsanlegget. Brannvesenet har ikke lokalisert kilden enda, men har skumlagt et området ved Lindex, ved inngangen til senteret, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Klokken 17.45 melder brannvesenet at de har slukket brannen i fasaden. Røykdykkere sjekker nå om brannen har spredd seg innover.

– Det de har funnet er slukket, og de har ikke funnet noe mer. Nå driver de å lufter ut, sier fungerende vaktkommandør Morten Grimstad.

Det er en del røyk inne på senteret. For å lufte ut røykem bruker brannvesenet en stor, beltegående vifte.

Det var en stund snakk om å evakuere en dyrebutikk inne på senteret, men brannvesenet vurderte at det ikke var så mye røyk til at det var nødvendig. Det er ikke meldt om at noen er skadet av brannen.

