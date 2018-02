Brann i trebygg i Oslo

Brannvesenet meldte ved åttetiden at de hadde kontroll på brannen, som oppstod i et næringsbygg ved Carl Berners plass, og brannen er nå slukket. Etterslukking på tomta vil fortsette utover dagen.

Den eldre trebygningen ble fullstendig overtent i løpet av kort tid tirsdag morgen, og en stund var det fare for spredning til noen eldre, ubebodde bolighus bak bygningen.

Brannmannskapene ankom stedet raskt med hele elleve biler, men måtte slite for å få kontroll over den kraftige brannen. Mye røyk fra brannen førte til at politiet gikk ut og ba folk om å lukke vinduene og holde seg innendørs.

En person i bygget

En person skal ifølge politiet ha tatt tilhold i bygget. Ifølge dokumenter fra Plan- og bygningsetaten i Oslo har huset vært ulovlig bebodd gjentatte ganger.

– En mann har kommet seg ut av bygningen, han er sjekket ut av ambulanse og er uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Det ryker mye fra bygningen. Foto: Oslo brannvesen