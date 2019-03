Brann i Oslo – gassflasker har eksplodert

Brannvesenet anbefaler at folk holder seg minst 300 meter fra stedet.

Brannen startet i en feiemaskin og spredde seg til et verksted i et område med flere næringsbygg ved Tvetenveien i Oslo like før klokken 14.00.

Brannvesenet jobber nå med å rive vegger slik at politiets skarpskyttere får sikt til å skyte på flasken. Fra før har flere glassflasker eksplodert.

Brannvesenet jobber på stedet hvor det brenner i en feiemaskin på Tveita i Oslo.

– Det skal være propangass i beholderne, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NRK.

I flasken som politiet ikke har kontroll på skal det være Acetylen.

Til nå har det vært vanskelig for politiet å få sikt til å skyte på flasken på grunn av røyken i område. Publikum har meldt fra til politiet om smell fra området.

– All røyk er giftig. Vi ber om at folk lukker vinduer og dører, og slår av ventilasjonen, sier Jøkling.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

Sperret: Bildet er tatt ved Tvetenbrua. Broen er stengt som følge av brannen. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Brannvesenet er på stedet med 13 biler.

– Vi har kontroll på brannen, men politiet prøver å få skutt flasken for å avlaste trykket slik at det ikke skal det ikke skal være noe fare lenger, sier brigadesjef Robert Corell, i Oslo brann- og redningsetat.

SORT RØYK: Vet 14.0-tiden var det mye sort røyk i området. Foto: Inana Younes

Stanser togtrafikken

Politiet har stanset togtrafikken på hovedbanen forbi området, og sperrer Tvetenveien og Ole Deviks vei. Flere personer innenfor sikkerhetssonen på 300 meter har blitt evakuert.

Tvetenbrua, som går rett over brannstedet, har blitt utsatt for mye varme. Veitrafikksentralen skal gjøre undersøkelser før den kan åpnes.

Derfor er trafikken mellom Tveita og Bryn er helt stengt, og det er uvisst når veien vil åpne igjen.

